Опыт Республики Корея позволит вовлечь бизнес-сообщество Беларуси в формирование смарт-индустрии

На площадке Минэкономики в формате видеоконференции накануне прошла встреча наших специалистов с корейскими коллегами на тему внедрения лучших практик сотрудничества бизнеса и государства в цифровой трансформации промышленного сектора. Дискуссия стала точкой отсчета проектной активности между нашим экономическим ведомством и Корейским институтом развития на новом этапе сотрудничества по программе обмена знаниями. Согласно договоренности сторон, стартовый семинар совместного проекта на 2021-2022 годы запланирован на ноябрь.