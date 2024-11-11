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Опытно-промышленную партию электромобилей выпустят в Беларуси

Беларусь готовится выпустить опытно-промышленную партию электромобилей. Это будет кроссовер с приставкой Е, сообщил заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН.

Процесс создания машины - на завершающей стадии. Конструкторская документация передана на заводы, предприятия выпустили компонентную базу.

Как отмечается, вся конструкция белорусская, микроэлектроника покупная, ячейки для батареи - китайские, металл - российский. Батарея, двигатель, инвертор, коммутационный модуль и электроника - отечественные.

В опытно-промышленной партии пять авто. По результатам технико-экономической оценки стоит задача в 2025 году наладить серийное производство.

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