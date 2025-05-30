Организации Управделами Президента реализуют порядка 40 инвестпроектов

Организации Управления делами Президента Беларуси реализуют порядка 40 инвестпроектов. Об этом говорили 30 мая на заседании коллегии ведомства.

За 2024 год объем инвестиций в основной капитал составил 400 млн рублей. Треть всех средств направлена на развитие сельского хозяйства. Этой сфере уделяется особое внимание со стороны главы государства. Основной акцент делается на модернизации и строительстве новых молочно-товарных комплексов и перерабатывающих цехов, а также на внедрении цифровых технологий и передовых технологических решений в сфере растениеводства и животноводства.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

"Сейчас мы в завершающей стадии реализации проекта внедрения так называемой ERP-системы - системы управления холдинговыми структурами. Что нам это даст? Это даст здесь и сейчас фактуру для принятия управленческих решений. В единый процесс будут оцифрованы и технологические процессы, и процессы учета. Это очень важно, на мой взгляд".