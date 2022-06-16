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Организациям и ИП в Беларуси предоставят право временно не начислять амортизацию
Организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят право временно не начислять амортизацию. Этот документ принят правительством, чтобы не допустить снижения эффективности их работы в условиях нарушения сложившихся мировых финансово-хозяйственных связей. Периоды неначисления амортизации - с 1 июля по 31 декабря 2022-го и с 1 января по 31 декабря 2023-го по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов. В Минэкономики отметили: решение может быть принято на один или оба указанных периода. В случае, если решение принимается организациями, имущество которых находится в госсобственности, они обязаны в 3-дневный срок уведомить вышестоящие госорганы.
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