Организациям и ИП в Беларуси предоставят право временно не начислять амортизацию

Организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят право временно не начислять амортизацию. Этот документ принят правительством, чтобы не допустить снижения эффективности их работы в условиях нарушения сложившихся мировых финансово-хозяйственных связей. Периоды неначисления амортизации - с 1 июля по 31 декабря 2022-го и с 1 января по 31 декабря 2023-го по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов. В Минэкономики отметили: решение может быть принято на один или оба указанных периода. В случае, если решение принимается организациями, имущество которых находится в госсобственности, они обязаны в 3-дневный срок уведомить вышестоящие госорганы.