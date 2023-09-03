Ориентир на Восток - о перспективах сотрудничества Минска и Пекина

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Стратегической целью нового формата сотрудничества является переход на коммерческие русла. То есть, где уже китайский инвестор или белорусский партнер будут не надеяться на гарантии правительства, а реализовывать свои инвестиционные проекты на коммерческой основе, то есть рассчитывать бизнес-планы с точки зрения будущей выгоды. Но, нет сомнения, не зря Беларусь и Россия, и Китай являются стратегическим партнером, в том числе в рамках тройки. Без сомнения, это сотрудничество является приоритетным для Республики Беларусь. Вопреки глобальным вызовам: эффективность партнерства ЕАЭС и Китая