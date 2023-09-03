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Ориентир на Восток - о перспективах сотрудничества Минска и Пекина
Всестороннее стратегическое партнерство - то, что сегодня объединяет Беларусь и Китай. Несмотря на пандемию, непростую обстановку в регионе и мире, страны продолжают активно сотрудничать и наращивать товарооборот.
За первое полугодие цифра достигла отметки в 4 с половиной миллиарда долларов, сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. Торговля и взаимные инвестиции дают ощутимый результат.
О перспективах сотрудничества Минска и Пекина - репортаж Ярослава Даниленко. Для друзей и партнеров расстояние почти в 6,5 тыс. километров - не преграда. Это подтверждается во время каждого визита белорусов в Китай или китайцев в Беларусь. Взаимное уважение и доверительный диалог – прочный фундамент двустороннего сотрудничества.
Впрочем, на руку белорусам сыграло и высокое качество белорусского. Например, сельхозпродукция нашей страны пользуется большим спросом в Поднебесной.
Сюэ Фуци, профессор Китайской академии общественных наук:
По итогам 2022 года объем поставок сельхозпродукции из Беларуси в Китай составил более 649 млн долларов. Для китайского рынка сельхозпродукция из Беларуси – априори привлекательна для наших пользователей, для наших потребителей, потому что мы все понимаем, что это экологически чистые продукты, тем более из дружеской Беларуси.Но не только агропромышленным комплексом можем гордиться. Среди приоритетных направлений сотрудничества – взаимные инвестиции, электронная коммерция и реализация проектов в Индустриальном парке "Великий камень". Во внешнеполитическом ведомстве Китая выделяют и сферу услуг.
Чэн Икунь, заместитель главы Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД Китая:
В этом году мы завершили 7-й раунд переговоров по заключению соглашения о торговле услугами и осуществлению инвестициймежду Беларусью и Китаем. Есть все основания полагать, что в течение этого года мы сможем подписать документ. Уверены, под стратегическим руководством лидеров наших стран мы сможем вместе повысить уровень китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.Эксперты подчеркивают, что основа всепогодного сотрудничества Минска и Пекина - государственно-частное партнерство. Сегодня акцент смещен на первую составляющую. Многие инвестпроекты реализуются под гарантии правительств двух государств.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Стратегической целью нового формата сотрудничества является переход на коммерческие русла. То есть, где уже китайский инвестор или белорусский партнер будут не надеяться на гарантии правительства, а реализовывать свои инвестиционные проекты на коммерческой основе, то есть рассчитывать бизнес-планы с точки зрения будущей выгоды. Но, нет сомнения, не зря Беларусь и Россия, и Китай являются стратегическим партнером, в том числе в рамках тройки. Без сомнения, это сотрудничество является приоритетным для Республики Беларусь.Вопреки глобальным вызовам: эффективность партнерства ЕАЭС и Китая
Безусловно, работать сообща эффективно и выгодно. Пример - сотрудничество Китая со странами "евразийской пятерки". Торговое соглашение между ЕАЭС и Китаем вступило в силу осенью 2019-го. Отношения прошли проверку на прочность и пандемией, и мировой турбулентностью. Вспомним 2020-й и 2021-й, когда торговля между большинством государств сильно просела, - негативная тенденция едва задела сотрудничество “пятерки” с Поднебесной.
В унисон развиваются не только партнерство по линии Минск - Пекин и ЕАЭС - Китай, но и сотрудничество в рамках "Одного пояса – одного пути". Напомним, осенью глобальная инициатива КНР встретит свой 10-летний юбилей. Эксперты обращают внимание, что диалог в этом формате позволит получить свой профит каждой стране большой Евразии.
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