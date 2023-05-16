Ориентир в торговле с Владимирской областью - $500 млн

Такой положительный опыт у нас имеется. Дорожно-строительный трест Гомеля в прошлом году выполнял уже работы по ремонту участков автомобильных дорог в области. Полагаем, что эта практика может быть не только продолжена, но и расширена. Такой тип сотрудничества вполне для нас знаком и, как вы видите, не вызывает никаких нареканий со стороны наших партнеров, ваших коллег в других субъектах Российской Федерации.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси