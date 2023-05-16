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Ориентир в торговле с Владимирской областью - $500 млн

В правительстве заявили, что готовы взять планку в товарообороте и в полмиллиарда долларов. И эти цифры реальны по итогам нынешнего года. О перспективных проектах, многие из которых заработают в ближайшее время, говорили сегодня в правительстве. Тем более большинство переговоров было непосредственно на предприятиях, детально обсуждались и долгосрочные контракты на кооперационно-инвестиционном форуме. И все это выстраивает тесные связи между деловыми кругами из российских регионов и областей Беларуси. Особые надежды и на строительные проекты.

Такой положительный опыт у нас имеется. Дорожно-строительный трест Гомеля в прошлом году выполнял уже работы по ремонту участков автомобильных дорог в области. Полагаем, что эта практика может быть не только продолжена, но и расширена. Такой тип сотрудничества вполне для нас знаком и, как вы видите, не вызывает никаких нареканий со стороны наших партнеров, ваших коллег в других субъектах Российской Федерации.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

При этом белорусы готовы вдвое сократить плановые сроки возведения объектов от жилых домов до школ и детских садов. Хорошие примеры белорусских строек есть уже во многих российских регионах.

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