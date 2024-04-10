Оршанский инструментальный завод освоил уникальную для Беларуси технологию производства, с помощью которой здесь приступают к выпуску инструмента, который прежде завозили из-за рубежа: сверла, фрезы, развертки из твердых сплавов с износостойким покрытием - без таких невозможна работа металлообрабатывающих станков. Теперь за станочной оснасткой промышленники едут в Оршу.



Новая глава в истории предприятия началась после вступления в холдинг МТЗ. Отдачу от инвестиций оценила Ольга Масловская. Пять тысяч наименований и типоразмеров, сверхточная геометрия и износостойкость. Без инструмента, который производят в Орше, невозможна работа сотни предприятий. В первую очередь, в отраслях станко- и машиностроения, автомобильного и железнодорожного транспорта, энергетического и агропромышленного комплекса.

Сейчас Оршанский инструментальный готовится к очередной премьере. Здесь первыми в Беларуси приступают к производству твердосплавного осевого инструмента с износостойким покрытием.

Оператор станков Дмитрий Каржицкий осваивает новое оборудование. Человеку на новом производстве помогают роботы. И все же без компетенций специалиста никуда.



Изгибы спиралей, диаметр, центровка - размеры и точность расположения всех поверхностей инструмента контролируют умные машины. Такие способны снять параметры с предмета в 100 раз тоньше человеческого волоса. "Закалку" фрезам и сверлам придают при помощи специального покрытия. Благодаря этому срок эксплуатации инструмента увеличивается в два с половиной - три раза.

Крупноузловая сборка тракторов "Беларус" и экскаваторов-погрузчиков, сервисный центр по обслуживанию техники, производство гидроподъемников - за последние пять лет под крылом "МТЗ-холдинга" реализован ряд коммерчески успешных проектов.



На новых участках создают рабочие места. Если пять лет назад на заводе трудились 415 человек, сегодня это уже 630 работников. Причем, все больше молодежи приходит в цеха. Средний возраст - 44 года.