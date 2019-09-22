3.73 BYN
Оршанский льнокомбинат - крупнейшее в Европе предприятие, где волокно превращают в ткань
Поездка в Кореличи показала: решение в свое время сохранить льноотрасль было сложным, но верным, хоть и стоило многих усилий. Покажем и докажем это на примере прямо сейчас. Крупнейшее в Европе предприятие, где волокно превращают в ткань, - Оршанский льнокомбинат. По сути одно название объединяет несколько фабрик. За годы работы на предприятии произвели столько льняной ткани, что ею можно обернуть Землю по экватору 87 раз. Но что интересно: не в каждом метре лен с белорусских полей. Длинное - самое качественное льноволокно - частично приобретают за границей.
При подготовке репортажа наш корреспондент Марина Романовская увидела все оттенки льняной палитры, узнала, где тонко и где рвется и за какую нитку можно было бы потянуть, чтобы быть в тренде. Тридцать девять технологических операций на полях. Именно столько, говорят ученые, звеньев в цепочке от семян до волокна. И это только начало большого пути северного шелка к покупателю. Оршанский льнокомбинат. Его современный вид стоил государству немалых хлопот. Узнаем, чем сегодня живет предприятие. Именно текстильщики видят изнанку северного шелка. За легкостью льняных тканей колоссальный труд. В этих цехах лен проходит через десятки бьюти-процедур.
Фабрика номер два. Она на комбинате самая современная. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование. До модернизации на определенные процессы уходили сутки. Сейчас умные машины справляются в разы быстрее. Какими были цеха и на каком оборудовании приходилось работать, можно увидеть и сейчас. Фотогалерея прямо на производстве. Пожалуй, лучше любого экскурсовода о до и после расскажут специалисты, которые за много лет привыкли к шуму станков. Первое, что отмечают, - стало меньше пыли и больше света.
В год без малого 18 миллионов метров тканей
Но не во всех лен с белорусских полей. К примеру, сделать ткань для таких изящных сорочек из белорусского долгунца, уверяют текстильщики, просто нереально. Почему? Ответ ищем в цехах комбината. Из льняных тканей, сотканных в Орше, создают коллекции всемирно известные бренды. Одевать с иголочки учатся и белорусские дизайнеры. На комбинате есть своя швейная фабрика. Но здесь швейные иглы заточены в основном под домашний текстиль. Костюмы, льняные джинсы, платья отшивают специализированные швейные предприятия. Платья, костюмы, сумки и обувь. Будет ли все это носиться в осенние дожди? Спрашиваем в фирменном магазине. Просим создать полноценный образ по сезону. Пальто, предложенное для прогулок, оказалось по размеру. Подошли и аксессуары. К слову, определить, из натурального ли материала сшита вещь, можно не глядя на этикетку. Льняная ткань всегда мнется. Плюс это или минус - решать покупателю.
География поставок Оршанского льнокомбината - более сорока стран
Но так ли просто найти северный шелк на прилавках наших магазинов? Проверяем лично. На шопинг отправляемся в крупный универмаг Витебска. Здесь три этажа. Посмотрим, что предлагают ценителям натуральных тканей. На витрине подарочные наборы из стопроцентного льна, скатерти и салфетки с добавлением хлопка, большой выбор полотенец. Все производители белорусские. А вот купить льняной сарафан или брюки у нас так и не вышло. Летнюю коллекцию, говорят в магазине, раскупили. А осенняя, видимо, еще только на пути к покупателю. Так что потребителю, похоже, стоит ориентироваться лишь на фирменную торговлю. А этот путь - от поля до торгового зала - тем временем прокладывают сотни специалистов: аграрии, ученые, ткачи, дизайнеры. Лен - золотое руно, прибыльный бизнес. Уметь выращивать - наука, как и продавать северный шелк.