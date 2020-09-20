Оршанский район - пилотный проект по обновлению всех проблемных регионов

Рецепт выписан полтора года назад. Теперь эти территории на особом контроле и президента, и правительства. Бизнес-планы, инвестпроекты, модернизация и заказы на новый товар. Вложенные деньги и преференции постепенно дают результат.В этом году в Оршанском районе положительная динамика по производству промышленной продукции: за январь - август - 109,5 %, розничному товарообороту – почти плюс процент. Построено 13 500 квадратов жилья, трудоустроено на новые производства почти 460 человек. Обновляются и предприятия с многолетней историей. Среди них - "Техника связи" в Барани. Предприятие многопрофильное, специализируется на разработке и производстве цифровых и аналоговых систем радиосвязи, при этом осваивает и медицинские маски, и даже электротранспорт. Автоматика превалирует в процессе производства.



В этом убедилась и наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Александр Малахов показывает нам станки, на которых сегодня работает "Техника связи". Вот эти появились 5 лет назад. Детали стали покрупнее, а резьба - более сложной. От агрегатов, которым за 50, тоже пока не отказались. Заказы на эти детали есть. А значит, не время останавливать механизмы. Параллельно предприятие обновляется. За два года здесь появилось 5 новых производственных участков. Своих работников переучивают и доверяют свежие линии. Многие сами готовы постигать азы современных машин. Новые станки с программным управлением получили в начале года. Теперь им под силу выточить даже тонную заготовку.







"Техника связи" - предприятие военпрома

Когда-то работало на большую страну. Потом цепочки разрушились. Пришлось налаживать новые. Да, не все шло гладко. Но сегодня удается постепенно выруливать. Эти механизмы вращаются в несколько смен. Два года назад картинка из этих стен была совсем другой. Объемы производства, сам класс продукции, да и зарплаты работников - все это вызывало много вопросов. Тем более "Техника связи" для города Барань - место работы его жителей, а еще Орши и Болбасова. В 2018 предприятие включили в план развития Оршанского района. И сегодня изменения налицо. Разработали бизнес-план. Начали модернизацию, да и обновление фасадов зданий, также заасфальтировали внутреннюю территорию.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

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За эти два года было инвестировано на закупку нового оборудования и организацию соответствующих производств чуть более 6 миллионов белорусских рублей. Основной источник - инвестфонд Госкомвоенпрома, собственные средства предприятия и помощь управляющей компании холдинга. Что касается развития предприятия, мы не остановились только на модернизации, а продолжили работу по созданию условий для сотрудников этих предприятий, и буквально только за 2020 год инвестировано около 4 миллионов белорусских рублей на реконструкцию, модернизацию и термореновацию зданий и сооружений "Техники связи".

Это линия поверхностного монтажа. Есть и оптическая инспекция для контроля качества. Минимум ручного труда. Главное - точно заданные параметры. Дмитрий работает на "Технике связи" уже третий год. Вернулся в родной город из Минска. Все свои знания применяет здесь. Видел, как менялось оборудование. Этой машине, например, полтора года. Но всю работу машины точно не заменят. Скрупулезный ручной труд в таком тонком деле, как продукт нового поколения, никто не отменял. Поэтому рядом с техническим есть и ручной монтаж. Руководство говорит, ситуация здесь стабилизировалась, и есть перспективы развития. За два года объем производства увеличили вдвое. Это сразу сказалось и на зарплатах.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"В 2018 году численность работников предприятия составляла 610 человек. На сегодняшний момент в 2020 такая же численность 610 человек. При этом мы увеличили заработную плату, установили новое оборудование, увеличили объемы производства, но сохранили ту численность, что была на этом предприятии. С 2018 года зарплата увеличилась в 1,4 раза - от 770 рублей до 1 105".



Параллельно с глобальной реконструкцией здесь появилось и непрофильное производство, тем самым линейка продукции стала шире. А здесь создан полностью новый участок. Четыре месяца назад начали монтировать эту линию по производству одноразовых масок. Пока еще на полную мощность не вышли. Но 15 000 штук в сутки запросто сходят с этого конвейера. Учитывая, что этот товар востребован на рынке, объемы будут только расти. Маски бытовые и медицинские. Плотное прилегание, по форме напоминают респиратор. Все испытания пройдены, сертификаты получены. Дополнительные сейчас проходят в России - на защиту от COVID-19 и в Бельгии - на брызгоустойчивость для операционных. Так что в планах только развитие. Линия работает в несколько смен.





Для бытовых масок используется все белорусское сырье, для медицинских закупают только фильтрующий материал из Турции