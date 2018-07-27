Оршанский район в режиме перезагрузки. Новые подходы во всех сферах жизни

Сегодня же указом Президента в качестве эксперимента в регионе предусматриваются дополнительные преференции для представителей малого и среднего бизнеса.

Орша стала и одним из первых регионов Беларуси, где реально внедрена и работает цифровая медицина. А у каждого врача скорой помощи - планшет с информацией о пациенте. Впрочем, успехи в социальной сфере возможны только при эффективной работе промышленности и АПК. В регионе действует программа развития молочно-товарной отрасли - заложены новые животноводческие комплексы, а старые модернизируют. На открытии одного из них побывала наша съемочная группа.

Рассказывает Ольга Масловская.

Площадки для выгула животных, современный доильный зал с учетом надоев по каждой буренке, новые сенажные траншеи. После реконструкции старая ферма в деревне Стайки превратилась в современный молочно-товарный комплекс. Молоко - продукт, который приносит деньги. Поэтому в Оршанском районе запустили масштабную программу развития молочной отрасли. Параллельно с реконструкцией старых ферм идет строительство новых в сельхозпредприятиях "Устье" и "Юбилейный".

Оршанский район - сельскохозяйственная основа Витебской области. А в перспективе он должен стать примером для всех регионов Беларуси. Причем, в разных отраслях жизни. Так, оршанские специалисты одними из первых в стране освоили "цифровую медицину". Вместо бумажных рецептов и карточек в регистратуре теперь электронные документы.

Выпускник витебского медицинского Владимир Терентьев - молодой специалист. Когда пришел на работу в скорую, первое, что ему вручили, это планшет. Еще в пути к больному специалист узнает о его здоровье почти все.

Данные пациента, записанные диспетчером скорой помощи, по Интернету "прилетают" на планшет фельдшера. Кроме того, в устройство подгружаются сведения из поликлиники: чем болел человек, с какими жалобами обращался в последнее время. Когда на принятие верного решения - минуты, эта информация может спасти жизнь.

Каждый месяц врачи Орши осваивают новые виды лечения. Протезирование суставов, операции на сосудах, в ближайшее время - на глазах.

За здоровьем и громкими победами приглашает мальчишек хоккейный клуб "Локомотив-Орша". Сбылась мечта многих любителей спорта: в городе появилась своя ледовая дружина.

Пока в основном составе игроки из разных городов Беларуси и России, но за 5-6 лет здесь рассчитывают вырастить достойную смену: при клубе работает детская школа хоккея.