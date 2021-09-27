Осенние полевые работы: аграрии Беларуси активизировали работу по посеву озимых

Аграрии активизировали работу по посеву озимых. Трудятся даже ночью. Ранние холода и сильные дожди замедлили темпы уборки картофеля, сахарной свеклы и кукурузы на силос. Сейчас, когда погода стабилизировалась, специалисты сельхозпредприятий работают в две смены. Задача - успеть посеять озимые в течение недели.