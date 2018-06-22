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Осенью во Вьетнаме запустят первую совместную сборку техники МАЗ
Первую совместную сборку техники Минского автозавода осенью запустят во Вьетнаме. Готовность наращивать кооперационные связи партнеры подтвердили сегодня в Минске. Здесь прошло заседание межправительственной комиссии. Совместное предприятие "МАЗ-Азия" вблизи Ханоя создавали в прошлом году. Это позволило заводу беспошлинно отправлять во Вьетнам технику. Новый этап - старт первой очереди совместного производства грузовиков. У завода уже есть первые заказы на внутреннем рынке, в будущем машины пойдут на рынок других азиатских стран. Сегодня в разработке у партнеров и совместный выпуск пассажирской техники.
Дмитрий Катеринич, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз":
"Первые партии автобусов МАЗ мы во Вьетнам уже поставили. Проведены испытания. Вьетнамские партнеры остались очень довольны нашими автобусами. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания совместного предприятия с участием белорусского капитала. Не исключаем возможности, что сборка автобусов будет осуществляться и на совместном предприятии "МАЗ-Азия".
Вьетнам стал первой страной, которая заключила соглашение о зоне свободной торговли в ЕАЭС. Это делает выгодным и сборочные проекты, и поставки нашей продукции. Экспорт во Вьетнам существенно нарастили наши молочники. А к концу года там начнется строительство совместного предприятия по производству молочных продуктов по белорусским технологиям.
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