Осенью во Вьетнаме запустят первую совместную сборку техники МАЗ

Первую совместную сборку техники Минского автозавода осенью запустят во Вьетнаме. Готовность наращивать кооперационные связи партнеры подтвердили сегодня в Минске. Здесь прошло заседание межправительственной комиссии. Совместное предприятие "МАЗ-Азия" вблизи Ханоя создавали в прошлом году. Это позволило заводу беспошлинно отправлять во Вьетнам технику. Новый этап - старт первой очереди совместного производства грузовиков. У завода уже есть первые заказы на внутреннем рынке, в будущем машины пойдут на рынок других азиатских стран. Сегодня в разработке у партнеров и совместный выпуск пассажирской техники.

Дмитрий Катеринич, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз":

"Первые партии автобусов МАЗ мы во Вьетнам уже поставили. Проведены испытания. Вьетнамские партнеры остались очень довольны нашими автобусами. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания совместного предприятия с участием белорусского капитала. Не исключаем возможности, что сборка автобусов будет осуществляться и на совместном предприятии "МАЗ-Азия".