Основным рынком сбыта белорусских продуктов остается Россия, на втором месте - Китай

В условиях новых вызовов главная задача для белорусских производителей и экспортеров обеспечить эффективность и конкурентоспособность продукции - такого мнения придерживается экспертное сообщество.



К слову, сегодня на полках отечественной продукции превалирующее большинство - около 77 %. Наш аграрный и перерабатывающий сектор обеспечивает выпуск, например, только молочных продуктов в 2,5 раза больше, чем внутренние потребности страны. При этом удовлетворяем аппетиты и зарубежных потребителей. Основным рынком сбыта наших продуктов остается Россия. Примечательно, что в нынешнем году на втором месте оказался рынок Китая. Мы впервые достигли объема экспорта в 360 млн долларов, и это чуть более 5 % нашего общего экспорта на внешние рынки.