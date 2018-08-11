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Особенности нынешней жатвы

Жатва в Беларуси приближается к 5-миллионной отметке. Убрать с полей все до зернышка - задача аграриев. Под тысячу молодежных и семейных экипажей, 10 тысяч комбайнов в эти минуты работают в поле. Профсоюзы в помощь. Специалисты следят за условиями работы и поощряют лидеров премиальными. Заверяют, ни один комбайнер или водитель не останется без благодарности. Андрей Ястребов об особенностях нынешней жатвы (видео).

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