Особый формат общения - Беларусь и Россия подводят предварительные итоги X Форума регионов

Беларусь и Россия наращивают работу по укреплению союзной экономики. И это наглядный пример для других интеграций. При этом наш союз -не закрытый клуб. Как, собственно, и Форум регионов Беларуси и России.

Активизировать сотрудничество с другими объединениями Евразии и сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей сегодня предложил Президент Беларуси. По традиции последних лет лидеры стран обращаются к участникам по видеосвязи. За 10 лет мероприятие обрело уникальный формат работы регионов. Форум кратно нарастил скорости договоренностей и реализации совместных проектов, поднял нашу торговлю на небывалый прежде уровень.

В эти дни юбилейный Форум регионов принимает российская Уфа. Сюда приехали парламентарии, политики, эксперты, представители бизнеса. На многочисленных площадках обсуждают будущее сотрудничество в бизнесе, производстве, образовании, науке. Уже подписаны десятки контрактов и соглашений. И это старт для новых договоренностей.

Ольга Анищенко о сотрудничестве и благодаря, и вопреки.

Близкие люди, страны, регионы, несмотря на тысячи километров и десяток часовых поясов. Беларусь и Россия подводят предварительные итоги юбилейного, X Форума регионов. Расскажем и покажем главное.

Форум регионов Беларуси и России: основной день

Форум регионов - это, пожалуй, тот редкий случай, когда говорить о союзных отношениях как о связях формата Минск - Москва даже как-то превратно, что ли. Наше партнерство не ограничивается столичным присутствием. Напротив, в регионах сила наших экономик, торговли, человеческих связей. Десятилетняя история форумов тому подтверждение.

Неслучайно здесь решили оглянуться назад. История в лицах и событиях предваряет переговорный марафон. Как это было тогда, когда инициатива развивать прямые связи регионов только получила поддержку? Как форум набирал силу? И как сегодня заводит союзную экономику? Все, как известно, познается в сравнении.





Еще в 2000-е я понимал, как нам была важна поддержка друг друга, интеграция наших экономик, когда мы очень плотно работали. Думаю, что со временем необходимость в такой взаимной интеграции не уменьшается, она точно возрастает. Владимир Городецкий, первый зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального собрания России

Это особый формат общения, когда губернаторы могут напрямую с губернаторами, сенаторы общаются с сенаторами, такого опыта больше ни у кого, наверное, нет. Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

19 российских регионов и скромные по нынешним меркам суммы контрактов в сотню миллионов долларов - так Беларусь и Россия начинали дружить регионами. Не ровня размаху последних лет. Не приехать вовсе – уже моветон. И никого не удивить максимальным губернаторским десантом. Едут, потому что проверено временем: можно и новое задумать, и начатое завершить. Это вообще другие скорости реализации проектов.

Когда проводилась реконструкция моста в Гродно, выяснилось, что часть комплектующих надо поставлять из Российской Федерации. И знакомство на Форуме регионов позволило нам обеспечить первоочередные поставки и выполнить работы на 4 месяца раньше запланированного срока. Вроде бы мелочи, но эти общения и знакомства на форуме позволяют нам наиболее оперативно эти вопросы решать. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

Знаковый объект будем делать в Воронеже - реконструкцию стадиона, завод по переработке и нейтрализации шин коллеги из Беларуси будут строить. Александр Гусев, губернатор Воронежской области России

Сотрудничество перешло как раз из разряда торгово-экономического в инвестиционно-экономическое. Это, конечно, очень важно.

Форум регионов: важнейший союзный проект

Форум регионов сохраняет статус одного из важнейших союзных проектов, уникальных по форме и содержанию. Его масштаб растет, как и число соглашений. И если контракты "зажигают", значит, это кому-нибудь нужно?

Это экономика, это жизнь и благосостояние наших граждан - России и Беларуси. От того, насколько мы дружно будем работать, я полагаю, будет зависеть то, каким это благосостояние будет. За прошедший год очень серьезно подросли в товарообороте, но мне, например, очень импонирует то, что у нас нет сальдо в пользу кого-то. У нас по прошлому году практически равный баланс. Сергей Катырин, глава Торгово-промышленной палаты России

Президент Беларуси уверен: фундамент в этом союзном доме заложен основательный. И регионы выручали во все времена. А так, как знать, как повернулась бы история...

Президент: Прочные отношения с Россией и ее регионами помогают держать удар со стороны Запада









Мы хорошо дополняем друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую сегодня для нас задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Но самая большая ценность - тончайшие капилляры человеческих отношений, общая история, культура, менталитет, традиционный взгляд на семью, почитание старших, огромные перспективы и поддержка молодежи.

Поэтому даже в самые сложные для Беларуси и России времена контакты на уровне регионов активно развивались. Это помогло нам выстоять в условиях развала государственности и разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны.

И сейчас прочные отношения помогают нам держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам: экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим.

Форум регионов проходит под патронажем президентов Беларуси и России

Тон союзному партнерству задан президентами. Их встречи в последнее время стали частыми. Решений много! Но все, что нужно, принято, отметит Александр Лукашенко. Дело за малым. Тем более регионального потенциала вполне хватает, чтобы не препятствовать общему делу. Так что торговые войны в прошлом. А в будущем...

Президент: В нынешних условиях не нужно никого агитировать за развитие партнерства ни в России, ни в Беларуси

Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу. А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства - ни в России, ни в Беларуси. Заметно повысилась ответственность местных властей, представителей бизнеса, нашего общества. И дело пошло. Взаимная торговля товарами и услугами в прошлом году превысила рекордную планку в 50 миллиардов долларов.Да, цифры торговой статистики радуют. Но почивать на лаврах слишком рано. Уверен, мы способны на большее.Необходимо повышать конкурентоспособность двух стран посредством углубления промышленной кооперации, решать вопросы специализации, импортозамещения прежде всего в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях. Максимально разворачивать межрегиональную торговлю и развивать транспортно-логистические коридоры. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь и Россия сообща развивают транспортно-логистические коридоры

И, кстати, о логистике, которая заметно осложнилась, когда отдельные соседи решили поставить заслон белорусским грузам. Но отозвались Мурманск, Питер, Астрахань, Архангельск. Словом, маршрут построен! И сегодня многие скажут: и это не предел!

100 тысяч тонн - это определили наши белорусские партнеры по нашему соглашению с правительством Беларуси. Сегодня 5 месяцев работы показывают, что уже выполнили эти планы, соответственно грузов может быть больше до конца года. А наши портовые мощности позволяют пропустить через них гораздо больше грузов, мы такую возможность готовы предоставить. Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России









Сегодня планируем Иркутскую область сделать логистической территорией для Республики Беларусь, для областей из Республики Беларусь. Поэтому в таком хорошем диалоге с позитивом о том, что нужно искать новые логистические формы взаимодействия, в первую очередь, конечно, экспорт. Игорь Кобзе, губернатор Иркутской области России

Форум регионов: перспективы сотрудничества

Белорусское плечо готовы подставить в модернизации российской экономики, создании совместных производств. И предложений много, скажет Александр Лукашенко. От известного на всю Россию и не только белорусского агропрома до строительства жилья и машин. И уже никто не скажет: было бы желание... На форуме скептиков попросту нет.

Президент: Наши позиции неизменны - никаких барьеров и ограничений во взаимодействии

В целом наши позиции остаются неизменными - никаких барьеров и ограничений во взаимодействии. Это базовый принцип партнерства. Спорные моменты, если они возникают, должны решаться оперативно и в конструктивном русле. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Владимир Путин о союзнических связях скажет образно. Мол, регионы - сердце наших отношений. Видимо, оно так велико, раз сотрудничество налажено до самых до окраин на расстояния в тысячи километров. Друг для друга мы в топе торговых партнеров. Еще больше поставок, проектов, заводов - обоюдное желание наших стран. Впрочем, многие уже не из разряда "то, что когда-то будет", а из серии "уже есть".











В. Путин: В Беларуси совместно с Россией реализуются импортозамещающие проекты на 80 млрд российских рублей

Более чем на 70 млрд руб. вырос экспорт в Россию из Беларуси за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, ранее поставлявшиеся на Запад. В ряде областей Беларуси при российской поддержке начата реализация новых импортозамещающих инвестиционных проектов на общую сумму 80 млрд руб. в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, микроэлектроника и целый ряд других. Владимир Путин, Президент России

Реализация союзных программ

Президент России поддержит и принцип равенства в условиях работы наших предприятий и бизнеса. На то и нужны союзные программы. По сути, единые рынки для финансов, транспорта, энергетики, цифровизации и т.д. На форуме отмечено, что ни сроками, ни объемами поступаться не намерены. 10 союзных программ уже с ремаркой "сделано". Еще 9 - с пометкой "почти".

Более 70 % нормативных актов уже сегодня принято, мы идем поступательно. Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси

Единая промышленная политика

Да и профильная политика, по сути, едина: аграрная или промышленная. Так проще работать! Лишь за прошлый год Беларусь и Россия открыли 9 новых совместных предприятий. Техника - хорошая и разная - нужна и Минску, и Москве, раз уж западный производитель уже не конкурент. Спасибо, санкции! Но новый день - новая пища.

Вообще на форуме звучит немало предложений. И о том, что неплохо бы планировать межрегиональное сотрудничество вдолгую или активнее встраиваться в матрицу юго-восточных рынков, раз уж глобальный фокус там, где Китай. С поправкой: союзный интерес, как прежде, во главе угла. Александр Лукашенко, впрочем, не изменяет принципам: Беларусь открыта всему миру, если это, конечно, взаимно. А союзный пример вполне себе может стать заразительным. Иван Абрамов, первый зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального собрания России

А. Лукашенко: Союз Беларуси и России - не закрытый клуб

"Сегодня Форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки Союзного государства, активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать", - отметил глава государства.

Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив. Выступая, я часто говорю о том, что Союз Беларуси и России - не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое. Чтобы все наши соседи были экономически успешными. Это важнейшие условия не только роста благополучия континента, но и мира на нашей общей земле. А если и западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то мы не против совместных аналогичных мероприятий. Все равно они придут к нам. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Следующий Форум регионов пройдет в Витебске

Форум регионов - 2024 приглашает на родину "Славянского базара".

Мы хотели привлечь такое огромное и шикарное мероприятие, понимая, что это огромный труд. Но это все равно имиджевое для нашей страны. И у нас, конечно, традиционно фестивальный город. Поэтому, я думаю, что есть люди, которые знают, как сделать не хорошо, а отлично. И я думаю, они покажут себя. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

На X Форуме регионов подписано более ста соглашений и контрактов