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Особый интерес к фармпроизводству, борьбе с пандемией и подготовке медиков. Беларусь поделится опытом с Южным Суданом

Южный Судан готов к инвестиционному сотрудничеству с Беларусью. Об этом заявил министр инвестиций африканского государства во время встречи с представителями Минздрава нашей страны.

Медицину рассматривают как один из драйверов роста. Южный Судан нуждается в современной медицинской инфраструктуре, высокотехнологичном оборудовании, специалистах. Беларусь готова делиться опытом, в том числе повышая квалификацию врачей и готовя специалистов первичного звена. Особый интерес к нашей фармпромышленности. В Южном Судане все лекарства завозные.

Отдельно делегация остановилась на опыте Беларуси в борьбе с пандемией. Выработанную нашими медиками тактику планируют применять и на Африканском континенте.

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