Особый интерес к фармпроизводству, борьбе с пандемией и подготовке медиков. Беларусь поделится опытом с Южным Суданом

Южный Судан готов к инвестиционному сотрудничеству с Беларусью. Об этом заявил министр инвестиций африканского государства во время встречи с представителями Минздрава нашей страны.

Медицину рассматривают как один из драйверов роста. Южный Судан нуждается в современной медицинской инфраструктуре, высокотехнологичном оборудовании, специалистах. Беларусь готова делиться опытом, в том числе повышая квалификацию врачей и готовя специалистов первичного звена. Особый интерес к нашей фармпромышленности. В Южном Судане все лекарства завозные.