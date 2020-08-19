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Остановка производства обязательно повлечет долгосрочные имиджевые потери

Кроме прямых негативных последствий для страны в целом и для каждого белоруса в частности, остановка производства обязательно повлечет и долгосрочные имиджевые потери. Это сегодня озвучил журналистам директор Института экономики Академии наук Василий Гурский.

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