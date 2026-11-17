Островецкий район - в тройке лидеров Беларуси по уровню средней заработной платы
Драйвер для развития, а еще надежность и эффективность. Строительство Белорусской атомной электростанции - это исторический шаг и для самого региона.
Еще буквально пару лет назад Островец считался небольшим городским поселком с населением около 8 тыс. человек. Сегодня это число увеличилось вдвое, а город получил статус энергетической столицы.
Сегодня БелАЭС формирует практически половину доходов бюджета района. По уровню средней заработной платы входит в тройку лидеров Беларуси.
Запуск и стабильная работа станции изменили жизнь региона, а также повлияли на энергетический баланс и экономику страны в целом.