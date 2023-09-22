Острые темы развития животноводства в проекте "Вопрос номер один"

Что показывают цифры по производству сельхозпродукции в стране? Как они выглядят на фоне прошлого года? Объемы продаж мяса и молочки на внешние рынки и прогноз по ценам на внутреннем - подробно об этом, а также о строительстве новых ферм, заготовке кормов и проблемных моментах отрасли расскажем в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один".