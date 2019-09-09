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Освоение промышленных территорий может стать новой точкой роста для мегаполиса
Целому ряду столичных предприятий, чтобы удержаться на гребне волны, предстоит освоить пригород Минска. Яркий пример - легендарный Мотовело. Некогда флагман советской промышленности сегодня находится в стадии банкротства. Очевидно, что держаться за то, что приносит убытки, экономически нецелесообразно. Поэтому на территории пока еще действующего предприятия появится современный технопарк. Впрочем, пример с Мотовело - повод лишний раз обозначить возможные решения вопроса. Рациональное использование промышленных территорий в столице могло бы стать точкой роста для мегаполиса. Продолжит Евгений Каллаур.
Завод Мотовело: новый этап развития
Новая жизнь для производств
Пример Мотовело показателен с точки зрения полезного преобразования территорий. Разумеется, перспектива переделать заводские площади под современный технологичный кластер светит не каждому предприятию. И в большей степени зависит от выполнения уже многолетней программы выноса заводов за пределы МКАД. Главный тормоз - элементарное отсутствие средств - миграция должна осуществляться за счет самого предприятия. Кто-то переехать успел, правда, не за границу города, а в столичные промзоны. Кому-то помогут покинуть Минск навсегда. Не из-за экономической несостоятельности, а экологической опасности.
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