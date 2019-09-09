Освоение промышленных территорий может стать новой точкой роста для мегаполиса

Целому ряду столичных предприятий, чтобы удержаться на гребне волны, предстоит освоить пригород Минска. Яркий пример - легендарный Мотовело. Некогда флагман советской промышленности сегодня находится в стадии банкротства. Очевидно, что держаться за то, что приносит убытки, экономически нецелесообразно. Поэтому на территории пока еще действующего предприятия появится современный технопарк. Впрочем, пример с Мотовело - повод лишний раз обозначить возможные решения вопроса. Рациональное использование промышленных территорий в столице могло бы стать точкой роста для мегаполиса. Продолжит Евгений Каллаур.