Осыпающиеся стены, выбитые окна, пустые цеха - как удалось сохранить предприятие "Камволь" и какие сейчас там условия

Камволь - предприятие, которое в советское время было ведущим в стране по производству текстильной продукции. Кризис его застал в 1990-х. Около 10 лет были мизерные зарплаты, ужасающие условия труда. В 2012 году туда приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сразу признался, что предполагал, как идут дела, но увиденное воочию повергло в шок - протекающая крыша, выбитые окна, температура воздуха в цехах была порой ниже 0 градусов. Сегодня такое сложно представить.

Первая и самая важная задача была сохранить предприятие. Как оно работает сейчас, насколько обновлен парк оборудования и какие успехи в реализации продукции? Журналисты Агентства теленовостей проверили все лично в рамках рубрики "Контроль качества".

Еще в 2012 году на производстве "Камволь" были протекающая кровля, осыпающиеся стены, выбитые окна, пустые цеха, износ оборудования был равен почти 100 %. Поступил приказ от Президента - реабилитировать. В срок 3 года не уложились. В итоге понадобилось 5 лет, причем без остановки производства. Страна вложила 110 млн долларов.

"Приехал, чтобы поздравить вас с окончанием великой эпопеи модернизации "Камволя". По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Мы окончательно не сделали то, что будет через год", - сказал Александр Лукашенко в 2017 году коллективу производства.

Большая часть денег ушла на 300 суперсовременных станков, мощность которых уже не требовала стольких специалистов, как это было раньше. За минуту работы предприятие может выпускать 4 метра ткани. Сегодня период модернизации близится к концу - оборудование обновили почти на 100 %.





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"У нас сконструирована специальная система микроклимата, она работает в автоматическом режиме. В каждом цехе, у нас есть своего рода пылесосы, чтобы втягивать маленькие волокна", - рассказала начальник химической и технологической лаборатории ОАО "Камволь" Светлана Яковенко.

Температура в цехах зависит от цикла производства и сырья, в каждом помещении она разная - от 18 до 22 градусов.

Мы благодарны, что Президент нас поддержал, предприятий таких мало в Беларуси, особенно с шерстью. Хорошо, что сохранились и рабочие места, и предприятие. Валентина Лагоцкая, оператор мотального оборудования

Красота требует времени, а еще золотых рук работающих здесь женщин. Здесь сохранили школу специалистов. Многие сложный период не выдержали, но костяк остался. Сейчас на предприятии трудятся около 900 человек.

"Безусловно, "Камволь" чувствует потребность в кадрах. Потому что мы наращиваем объемы производства. В течение двух лет предприятие переломило тенденцию оттока кадров, у нас был открыт в декабре 2023 года центр компетенций. Мы предоставляем жилье, социальные гарантии", - отметил замгендиректора ОАО "Камволь" Егор Макаревич.

ОАО "Сукно" - еще одно проблемное предприятие, которое находилось на грани банкротства. Как только ни пытались исправить ситуацию - суд даже назначал антикризисного управляющего, по итогу приняли решение запустить производство на площадях "Камволя".

Проектная мощность - миллион погонных метров в год (к этому стремятся). Ведь спрос есть.

Уже и отшивается новая коллекция весна-лето 2024 и к апрелю все будет на витринах.

У нас есть продукция, которая соответствует международным параметрам и тем самым гостам, которые были в советские годы. Мы как правопреемники должны стремиться к знаку качества. Это стимул для всего трудового коллектива, чтобы наша продукция попала в линейку одной из первых с этим знаком. Егор Макаревич