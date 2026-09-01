От 100-го до 62-го места: как рос ВВП Беларуси и что сломалось после 2010 года

Последние сводки Белстата говорят о том, что рост ВВП Беларуси за 7 месяцев составил чуть более 2 %. Это ниже плана, установленного указом Президента в 2,8 %. Но почему? И насколько это влияет на каждого из нас? А главное, за счет чего мы будем расти? Об этом рассказал Александра Егоров в программе "Про деньги".

Каждый месяц вы слышите по телевизору или в интернете новости про рост ВВП. А что это означает? Обычно говорят про рост ВВП относительно прошлого года, но в реальном выражении, то есть без учета роста цен. В нашем случае эта цифра за 7 месяцев составила 2,1 %. То есть в этом году страна заработала примерно на 2 % больше, чем в прошлом.

Обычно ВВП сравнивают между странами, переводя цифры в доллары США. Кстати, если смотреть на ВВП Беларуси за последние 12 месяцев, то есть вторые 6 месяцев 2025 года и первые 6 месяцев текущего года, то ВВП Беларуси в сумме впервые превысил 100 млрд долларов США. Цифра, о которой 25 лет назад мы могли только мечтать. Хотя здесь в определенной степени сыграл ценовой фактор. За счет укрепления белорусского рубля к доллару цены в долларовом эквиваленте стали выше.

Но как сравнить, если в одной стране живут 9 млн человек, а в другой - 200 млн. Они зарабатывают разные суммы денег. Поэтому сравнивают ВВП в долларах США на одного гражданина. Или, как говорят экономисты, на душу населения.

Также уровень цен в странах разный. Чтобы их привести к общему знаменателю, используют понятие паритета покупательной способности - такого коэффициента, который выравнивает цены между странами. Он показывает, сколько единиц валюты одной страны нужно потратить, чтобы купить тот же набор товаров и услуг, которые можно купить за одну единицу валюты другой страны, обычно доллара США.

Поэтому наиболее точным показателем, чтобы сравнить ВВП между странами, будет ВВП на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности.

По данному показателю, по информации Всемирного банка, Беларусь сейчас на 62-м месте. Мы ниже в этом рейтинге стран-соседей, но выше, например, Китая, Бразилии, ЮАР, Индии. Кстати, 25 лет назад мы были примерно на 100-м месте.

Стоит добавить, что сейчас Беларусь входит в двадцатку самых быстрорастущих экономик мира по этому показателю за последние 25 лет. Конечно, хотелось бы сегодня быть выше, но это отражение текущей ситуации. Мы не самые богатые, но и далеко не самые бедные.

Но что делать, чтобы ВВП рос быстрее, чем в других странах? Чтобы мы были не на 62-м месте, а среди 30 лучших.

За первую пятилетку 21-го века ВВП Беларуси в среднем рос на 7,5 %, за вторую - на 7,3 %, а вот за третью - всего на 1,2 %, за четвертую - всего на 0,8 %. За последнюю пятилетку - 1,3 % (это в условиях санкций, без них было бы чуть более 2 %).

Многие эксперты отмечают, что эти 2 % и являются на текущий момент нашим долгосрочным уровнем роста ВВП.

Но что сломалось после 2010 года? Отдельные экономисты считают, что высокие темпы роста в 2000-х были обеспечены за счет так называемого экстенсивного фактора - использования не до конца загруженных мощностей, относительно дешевых энергоресурсов и благоприятной внешней торговли. Как только эти ресурсы были исчерпаны, экономике потребовались интенсивные источники роста, основанные на инновациях и повышении эффективности.

Отчасти это правда. Но не могло же все резко оборваться. Я полагаю, что основной причиной стало аналогичное замедление темпов роста ВВП у нашего основного торгового партнера - Российской Федерации.

И здесь важно сделать одно отступление. Исходя из экономической теории, самым важным в части динамики ВВП является изменение общей факторной производительности (ОФП) труда в стране. Именно она отражает, насколько эффективно страна использует свои ресурсы. Проще говоря, можем ли мы из того же количества труда и того же оборудования производить больше и лучше.

Рост ОФП - это рост за счет новых технологий, за счет грамотных управленческих решений, за счет сокращения бюрократии и оптимизации процессов. Одна из важнейших составляющих ОФП - структура экспорта.

Беларусь более 60 % своей продукции экспортирует в Россию. И замедление темпов роста ВВП в России приводит к падению спроса на нашу продукцию. А значит, и к замедлению ВВП у нас в стране.

Что делать? Во-первых, увеличить свою долю продаж на российском рынке. То есть расти быстрее рынка, толкаться и побеждать другие страны на тяжелом российском рынке. Во-вторых, диверсифицировать экспорт, продавать во многие страны. По сути, это две основные задачи, которые ставит глава государства перед всеми, без исключения, экономическими органами страны.

Без выполнения этих задач достичь среднего роста за пятилетку в 3 % невозможно. Но! Для этого недостаточно просто поехать в другие страны и продать нашу продукцию. Продукция обязана быть конкурентоспособной. Понятные слова, но что за ними кроется?

Во-первых, мы должны развивать высокотехнологичные сектора, такие как IT и биотехнологии. Во-вторых, по максимуму использовать то, что имеем: землю, леса - развивать производство на местном сырье.

И главное, мы должны быстрее принимать решения. Не заниматься волокитой, снижать себестоимость продукции и быть готовыми брать на себя ответственность. И самое важное, эффективнее работать. Работать быстрее, лучше и качественнее, чем граждане других стран.

Соединив современные технологии с нашими традиционными сильными сторонами, мы сможем делать действительно конкурентную продукцию, снижать ее себестоимость и уверенно продавать как в Россию, так и в страны Глобального Юга.

Устойчивость экономики и благополучие каждого белоруса не даруются извне. Они создаются ежедневным, эффективным трудом на своем рабочем месте. ВВП в конечном итоге зависит от каждого из нас. Только в наших силах вернуться на ту траекторию роста, которая была 15 лет назад.