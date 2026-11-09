От 220-тонного самосвала БЕЛАЗ до драников: чем удивляет Беларусь на ЭКСПО в Шанхае

Белорусская экспозиция привлекает внимание гостей 9-й по счету китайской международной выставки импортных товаров.

В 2026 году более полусотни компаний отправились в Шанхай представлять Беларусь на масштабном ЭКСПО - это предприятия пищевой отрасли, промышленной сферы, организации и учреждения научно-технического направления, туризма и системы образования.

Лейтмотив национальной экспозиции этого года - "Беларусь технологичная" в продолжение установленных Минском и Пекином Годов промышленной кооперации. Кроме национального стенда, представлены две отраслевые экспозиции.

"Наша компания представляет оборудование для горно-обогатительной сферы. Производим под ключ линии для горнодобывающей промышленности. В Китае нас, прежде всего, интересует обширный китайский рынок, также мы с ними очень хорошо работаем в сфере кооперации. Они для нас производят низкотехнологичные элементы. Мы это вставляем в свои линии и уже продаем все это с высокой добавленной стоимостью", - рассказал генеральный директор ОАО "НПО Центр" Андрей Косовский.

Дмитрий Значенок, начальник управления стратегического развития ОАО "БЕЛАЗ":

"Представляем нашу инновационную технику. В частности, 220-тонный самосвал, работающий на сжиженном природном газе - это уникальный первый в мире самосвал. Для китайцев это очень интересная новинка. Интересуются, как она работает, насколько экономна, какие у нее технические характеристики. Помимо всего прочего, мы еще здесь представляем наш промышленный туризм. Мы знаем, что большое количество туристов из Китая ежегодно посещает Беларусь. Понятное дело, что, наверное, Минск является точкой интереса и магнитом для них. Но Жодино находится не так далеко, приехать к нам, посмотреть вживую, как собирается самосвал, я думаю, им было бы очень интересно. Я уверен, нам есть чем их удивить".

Кроме этого, у посетителей ЭКСПО в Шанхае есть возможность ближе познакомиться с качеством белорусских продуктов питания - от сыров до сгущенки и мороженого. Не первый год удивляет гостей и шеф-повар Антон Каленик.

"В Китае можно готовить наш национальный вкус, и им очень это подходит, потому что они сами говорят, что это вкус натуральной, правильной и очень вкусной еды. Конечно, всегда мы готовим наши драники - это хит, драники знает весь мир. Они приходят на драники, мы готовим маленькие с нашей сметанкой. Сейчас мы жарим наш сыр, угощаем весь мир. Вообще мы готовим много разных блюд: блинчики, творожные пончики, пасты, много европейских или мировых блюд, но из наших белорусских продуктов. Мы показываем тем самым, что они подходят для разных кухонь, для всего", - поделился шеф-повар Антон Каленик.

Китайская международная выставка импорта открылась 5 ноября и завершится 10 ноября. Масштабы ЭКСПО впечатляют: около 4100 компаний из более чем 160 стран и регионов разместились на площади в 440 тыс. кв. м.

ЭКСПО зарекомендовало себя как авторитетную площадку для обмена бизнес-контактами и презентации своих возможностей.