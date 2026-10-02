От алмазов до торфа: чем заинтересовал "ИННОПРОМ" российский бизнес

Мультибрендовый сервисный центр для обслуживания белорусской техники планируют открыть в Ленинградской области. Якутия предлагает Беларуси участие в проектах по огранке алмазов. Кировская область России заинтересована в белорусском опыте разработки торфяных месторождений. Это только небольшая часть договоренностей на форуме "ИННОПРОМ Беларусь".

2 октября, в заключительный день работы, подсчитают количество подписанных документов.

Форум стартовал 30 сентября. Эти дни пролетели незаметно - настолько плотно они были наполнены встречами, переговорами и подписанием соглашений. Итоги будем подводить уже совсем скоро, но сегодня работа на площадке продолжается. Тем более что "ИННОПРОМ" - это не только место встречи бизнеса и руководителей компаний, но и пространство, где параллельно разворачивается насыщенная деловая программа.

Накануне состоялось заседание Белорусско-Казахстанского делового совета, где обсуждали, что сделано уже в 2026 году на двустороннем треке, какие проекты сейчас реализуются. Сегодня подобное мероприятие здесь организуется на площадке "ИННОПРОМа" с участием Кыргызстана. Также состоится заседание Совета глав торгово-промышленных палат Содружества Независимых Государств.

Будут обсуждаться совместные выставочные мероприятия, потому что выставка - это хорошая презентация своих возможностей и продукции. Также, конечно, будут говорить о взаимодействии палат и, безусловно, еще об опыте применения электронных систем, которые есть в Содружестве Независимых Государств.

На выставке все стенды стран-участниц из российских регионов и белорусских предприятий, их здесь 160.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия): "Понравились стенды БЕЛАЗа, "Амкодора", МАЗа. Мы встретились с их руководителями, обсудили поставки. Большегрузные техники БЕЛАЗа в Якутию. Якутия является одним из крупнейших регионов потребителей продукции БЕЛАЗа. Почти тысяча большегрузных автомобилей БЕЛАЗ работает на территории Якутии".

Николай Рогожник, генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге: "Состоялось заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси и Ленинградской области под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова и губернатора Ленинградской области Российской Федерации Александра Дрозденко. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в промышленной сфере, агропромышленного комплекса и сфере туризма. Обсуждали вопрос по организации "Тропы дружбы".

Деловая программа здесь, на площадке "ИННОПРОМ", стартует в 10:00 . Посетить выставку могут все желающие.