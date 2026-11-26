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Белорусские технопарки сегодня - это почти 300 резидентов, более 7 тыс. рабочих мест и объем выпуска свыше 1 млрд рублей. Историю успеха одного из резидентов технопарка в Могилеве рассказали в проекте "Экономическая среда".

Они стартовали в начале 2000-х в маленьком кабинете Могилевского технопарка с проектами по автоматизации производства. Спустя время переориентировались на разработку блоков для автомобилей. Постепенно один кабинет превратился в целый этаж, а дальше в собственное производство.

"Вообще, произвели один блок, первый, разработали, произвели, поставили на испытание. Несколько лет он испытывался и потом начались уже серийные поставки", - рассказал инженер-конструктор компании - резидента Технологического парка Могилев Евгений Раевский.

Уже сегодня в компании работают 140 инженеров и производственников, обеспечивают полный цикл разработки и выпуска электроники под задачи заказчика, создают надежные модули и системы управления для строительной, коммунальной и дорожной техники. От индивидуальных решений для небольших заводов до серийных поставок для гигантов автопрома.

"Во-первых, технопарк дает налоговую льготу на прибыль. Во-вторых, у технопарка есть инновационный фонд, при помощи которого можно профинансировать проекты. На данный момент 95 % проектов мы реализуем за счет собственных средств. Но, в принципе, мы всегда знаем, что если у нас возникнут сложности с этим, можно обратиться в инновационный фонд и подать проект на конкурс, и, возможно, в нем победить", - поделился Евгений Раевский.

В 2018 году появился еще один стартап - разработка зарядных станций для электромобилей. Тогда, вспоминают инженеры, никто и не предполагал, насколько это окажется перспективно и масштабно. Сейчас производят зарядные станции для гибридов, электробусов и для карьерных самосвалов.

"Мы используем все типы стандартов зарядок в наших станциях. Есть как с двумя коннекторами, так и с тремя, в зависимости от требований заказчика. У нас собственная команда по разработке, свое производство контроллеров, что по факту является мозгами станции. В станциях используется и наше собственное ПО, разработанное нашими программистами, что позволяет решать какие-то сложные задачи 24/7 по звонку в службу техподдержки. Это является нашим конкурентным преимуществом", - отметил инженер-коструктор направления ЭЗС компании - резидента Технологического парка Могилев Павел Скобелев.

Еще одна разработка компании - умный зарядный хаб. В саму станцию внедрили модуль, который позволяет следить за расходом энергии на предприятии и в реальном времени перераспределяет киловатты так, чтобы можно было заряжать электромобиль на текущих ресурсах без риска перезагрузок.