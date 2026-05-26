От боксов для телят до патриотичных вазонов: как одно предприятие развивает регион

Один из приоритетов программы социально-экономического развития на пятилетие - создание достойных условий для жизни и работы в каждом районе нашей страны. Будущее регионов - за современными производствами.

Как эффективная экономика предприятия позволяет развивать социальную сферу и кадровый потенциал глубинки.

В ассортименте завода представлено около полутысячи наименований изделий для самых разных сфер: автомобилестроения, ландшафтного дизайна и народного потребления. При этом ключевой акцент предприятие делает на продукцию для сельского хозяйства.

боксы для телят news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1059aa2-6d3f-4800-a212-eaafc1c81e26/conversions/d56b8c78-cec2-4cee-a59b-3246dfe8048b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1059aa2-6d3f-4800-a212-eaafc1c81e26/conversions/d56b8c78-cec2-4cee-a59b-3246dfe8048b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1059aa2-6d3f-4800-a212-eaafc1c81e26/conversions/d56b8c78-cec2-4cee-a59b-3246dfe8048b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1059aa2-6d3f-4800-a212-eaafc1c81e26/conversions/d56b8c78-cec2-4cee-a59b-3246dfe8048b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самый известный бренд предприятия - боксы для телят. Компактные, легкие и прочные. Домики-трансформеры, говорят работники хозяйства "Шайтерово", в рекламе не нуждаются. Качество проверено временем. Наглядный показатель доверия животноводов - новый профилакторий на сотню голов. Жилье для малышей - исключительно от производителя из Бигосово.

Егор Лесниченко, главный ветврач ОАО "Шайтерово":

"Беря за основу опыт, который мы здесь получили, можно сказать, что мы довольны. Домики практичные, удобные. Поэтому появятся и на новом комплексе, который сейчас строится".

Уличные вазы с национальным колоритом - новинка предприятия. Патриотичный тренд в украшении городской среды уже поддержали столица и областные центры.

Инна Анашко, начальник технического отдела предприятия по производству изделий из полимерных материалов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9836859d-2788-4096-916b-7aeca222ca13/conversions/feb34795-e2ae-44b8-ba5d-f34ebf68e305-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9836859d-2788-4096-916b-7aeca222ca13/conversions/feb34795-e2ae-44b8-ba5d-f34ebf68e305-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9836859d-2788-4096-916b-7aeca222ca13/conversions/feb34795-e2ae-44b8-ba5d-f34ebf68e305-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9836859d-2788-4096-916b-7aeca222ca13/conversions/feb34795-e2ae-44b8-ba5d-f34ebf68e305-xl-___webp_1920.webp 1920w

Инна Анашко, начальник технического отдела предприятия по производству изделий из полимерных материалов:

"Данные вазоны защищают корневую систему и от переохлаждения, и от жары. Материал не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Цвета не выгорают. Материалы достаточно прочные, но в то же время эластичные".

вазы с орнаментом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60e5ff6a-2e17-4a76-a172-3d1a04c1308e/conversions/2354a86e-61aa-4b68-95a6-392b7274e01c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60e5ff6a-2e17-4a76-a172-3d1a04c1308e/conversions/2354a86e-61aa-4b68-95a6-392b7274e01c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60e5ff6a-2e17-4a76-a172-3d1a04c1308e/conversions/2354a86e-61aa-4b68-95a6-392b7274e01c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60e5ff6a-2e17-4a76-a172-3d1a04c1308e/conversions/2354a86e-61aa-4b68-95a6-392b7274e01c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уникальный производственный процесс

Изделия разных форм и размеров в Бигосово изготавливают годами проверенным способом. В специальные емкости засыпают смесь полиэтилена и запекают в печи. Технологию ротационного формования предприятие освоило 20 лет назад. С тех пор производственные мощности неоднократно модернизировали, чтобы соответствовать актуальным запросам рынка.

Сергей Громадко, директор предприятия по производству изделий из полимерных материалов:

"Начинали с одной машины ротоформования. Сегодня их у нас уже 6. Есть большая машина с камерой формования 4,5 метра. Таких единицы, даже в странах СНГ. Ежегодно добавляем новые изделия. Работаем над тем, чтобы внедрять новые технологии, расширять производство".

Карьера в глубинке

На общий результат в Бигосово работает большая команда. Ее частью Юлия Юхно стала 5 лет назад. Приехала из Полоцка по распределению. Достойная заработная плата и социальная поддержка предприятия стали главными аргументами в пользу продолжения карьеры в глубинке.

Юлия Юхно, ведущий специалист по продажам предприятия по производству изделий из полимерных материалов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb2d184b-19d0-466e-8828-fceba66ff569/conversions/f5455d96-fb5f-4c48-87f9-0cbd38146e0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb2d184b-19d0-466e-8828-fceba66ff569/conversions/f5455d96-fb5f-4c48-87f9-0cbd38146e0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb2d184b-19d0-466e-8828-fceba66ff569/conversions/f5455d96-fb5f-4c48-87f9-0cbd38146e0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb2d184b-19d0-466e-8828-fceba66ff569/conversions/f5455d96-fb5f-4c48-87f9-0cbd38146e0d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юлия Юхно, ведущий специалист по продажам предприятия по производству изделий из полимерных материалов:

"Очень комфортные условия. Хороший коллектив, дружный. Есть столовая. Питание в ней бесплатное. Поэтому работать очень комфортно. И в целом тихое, спокойное место для проживания".

Инвестиции в социальную сферу