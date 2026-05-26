От боксов для телят до патриотичных вазонов: как одно предприятие развивает регион
Один из приоритетов программы социально-экономического развития на пятилетие - создание достойных условий для жизни и работы в каждом районе нашей страны. Будущее регионов - за современными производствами.
Как эффективная экономика предприятия позволяет развивать социальную сферу и кадровый потенциал глубинки.
В ассортименте завода представлено около полутысячи наименований изделий для самых разных сфер: автомобилестроения, ландшафтного дизайна и народного потребления. При этом ключевой акцент предприятие делает на продукцию для сельского хозяйства.
Самый известный бренд предприятия - боксы для телят. Компактные, легкие и прочные. Домики-трансформеры, говорят работники хозяйства "Шайтерово", в рекламе не нуждаются. Качество проверено временем. Наглядный показатель доверия животноводов - новый профилакторий на сотню голов. Жилье для малышей - исключительно от производителя из Бигосово.
Егор Лесниченко, главный ветврач ОАО "Шайтерово":
"Беря за основу опыт, который мы здесь получили, можно сказать, что мы довольны. Домики практичные, удобные. Поэтому появятся и на новом комплексе, который сейчас строится".
Уличные вазы с национальным колоритом - новинка предприятия. Патриотичный тренд в украшении городской среды уже поддержали столица и областные центры.
Инна Анашко, начальник технического отдела предприятия по производству изделий из полимерных материалов:
"Данные вазоны защищают корневую систему и от переохлаждения, и от жары. Материал не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Цвета не выгорают. Материалы достаточно прочные, но в то же время эластичные".
Уникальный производственный процесс
Изделия разных форм и размеров в Бигосово изготавливают годами проверенным способом. В специальные емкости засыпают смесь полиэтилена и запекают в печи. Технологию ротационного формования предприятие освоило 20 лет назад. С тех пор производственные мощности неоднократно модернизировали, чтобы соответствовать актуальным запросам рынка.
Сергей Громадко, директор предприятия по производству изделий из полимерных материалов:
"Начинали с одной машины ротоформования. Сегодня их у нас уже 6. Есть большая машина с камерой формования 4,5 метра. Таких единицы, даже в странах СНГ. Ежегодно добавляем новые изделия. Работаем над тем, чтобы внедрять новые технологии, расширять производство".
Карьера в глубинке
На общий результат в Бигосово работает большая команда. Ее частью Юлия Юхно стала 5 лет назад. Приехала из Полоцка по распределению. Достойная заработная плата и социальная поддержка предприятия стали главными аргументами в пользу продолжения карьеры в глубинке.
Юлия Юхно, ведущий специалист по продажам предприятия по производству изделий из полимерных материалов:
"Очень комфортные условия. Хороший коллектив, дружный. Есть столовая. Питание в ней бесплатное. Поэтому работать очень комфортно. И в целом тихое, спокойное место для проживания".
Инвестиции в социальную сферу
Обновлены столовая и общежитие, собственный тренажерный зал и массажный кабинет. Социальная политика предприятия - на конкретных примерах. Инвестиции в комфорт людей, а значит, в будущее белорусской глубинки.