От боксов для телят до патриотичных вазонов: как одно предприятие развивает регион

Один из приоритетов программы социально-экономического развития на пятилетие - создание достойных условий для жизни и работы в каждом районе нашей страны. Будущее регионов - за современными производствами.

Как эффективная экономика предприятия позволяет развивать социальную сферу и кадровый потенциал глубинки.

В ассортименте завода представлено около полутысячи наименований изделий для самых разных сфер: автомобилестроения, ландшафтного дизайна и народного потребления. При этом ключевой акцент предприятие делает на продукцию для сельского хозяйства.

Самый известный бренд предприятия - боксы для телят. Компактные, легкие и прочные. Домики-трансформеры, говорят работники хозяйства "Шайтерово", в рекламе не нуждаются. Качество проверено временем. Наглядный показатель доверия животноводов - новый профилакторий на сотню голов. Жилье для малышей - исключительно от производителя из Бигосово.

Егор Лесниченко, главный ветврач ОАО "Шайтерово":

"Беря за основу опыт, который мы здесь получили, можно сказать, что мы довольны. Домики практичные, удобные. Поэтому появятся и на новом комплексе, который сейчас строится".

Уличные вазы с национальным колоритом - новинка предприятия. Патриотичный тренд в украшении городской среды уже поддержали столица и областные центры.

Инна Анашко, начальник технического отдела предприятия по производству изделий из полимерных материалов:

"Данные вазоны защищают корневую систему и от переохлаждения, и от жары. Материал не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Цвета не выгорают. Материалы достаточно прочные, но в то же время эластичные".

Уникальный производственный процесс

Изделия разных форм и размеров в Бигосово изготавливают годами проверенным способом. В специальные емкости засыпают смесь полиэтилена и запекают в печи. Технологию ротационного формования предприятие освоило 20 лет назад. С тех пор производственные мощности неоднократно модернизировали, чтобы соответствовать актуальным запросам рынка.

Сергей Громадко, директор предприятия по производству изделий из полимерных материалов:

"Начинали с одной машины ротоформования. Сегодня их у нас уже 6. Есть большая машина с камерой формования 4,5 метра. Таких единицы, даже в странах СНГ. Ежегодно добавляем новые изделия. Работаем над тем, чтобы внедрять новые технологии, расширять производство".

Карьера в глубинке

На общий результат в Бигосово работает большая команда. Ее частью Юлия Юхно стала 5 лет назад. Приехала из Полоцка по распределению. Достойная заработная плата и социальная поддержка предприятия стали главными аргументами в пользу продолжения карьеры в глубинке.

Юлия Юхно, ведущий специалист по продажам предприятия по производству изделий из полимерных материалов:

"Очень комфортные условия. Хороший коллектив, дружный. Есть столовая. Питание в ней бесплатное. Поэтому работать очень комфортно. И в целом тихое, спокойное место для проживания".

Инвестиции в социальную сферу

Обновлены столовая и общежитие, собственный тренажерный зал и массажный кабинет. Социальная политика предприятия - на конкретных примерах. Инвестиции в комфорт людей, а значит, в будущее белорусской глубинки.

