От ГОСТовских колбас до спагетти для Африки: АПК Минской области наращивает экспорт

Новые проекты в АПК Минской области нацелены на совершенствование качества продукции и расширение экспортных горизонтов. Так, Борисовский комбинат хлебопродуктов запустил в эксплуатацию новый комплекс по откорму бычков в Логойском районе, там же возводят и новый роботизированный свинокомплекс с элементами искусственного интеллекта. Свинину и говядину перерабатывают в самом Борисове на мясокомбинате, который входит в состав КХП. Шесть видов колбас здесь выпускают по самым высоким государственным стандартам качества (ГОСТ). Их ценят и в России. На очереди реализация крупного проекта по замещению импорта.

Владимир Миранович, директор Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Качество мы поддерживаем и производим колбасы по ГОСТу. Мы уникальны тем, что у нас полное безотходное производство. Уже функционирует полтора года цех по производству мясокостной муки, также запускаем цех по производству кормов для домашних животных. В декабре будет выпущена первая продукция, проходит сертификация".

На экспорт и новые виды продукции направлен и филиал Борисовского КХП - цех по производству макаронных изделий, где выпускается более 40 видов продукции.

Николай Волковец, замдиректора Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Мы заключили экспортный контракт с Африкой, было отгружено 52 тонны продукции - это спагетти. Это первая часть контракта, дальше будем работать с ними на постоянной основе".

Отметим: Беларусь - один из мировых лидеров по производству молочной продукции. Она поставляется в 70 стран, в 2026 году более десятка новых регионов. Переработка молока - это 40 % в экспорте всего продовольствия. Основные экспортеры - в Минской и Брестской областях.