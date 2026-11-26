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Научно-технологические парки Беларуси решают ключевую задачу - ускоряют внедрение научных разработок в реальное производство и создают среду для взаимодействия разработчиков с малым и средним бизнесом. Об этом в "Экономической среде" рассказали эксперты, комментируя роль технопарков и перспективы их регионального масштабирования.

Принципиальное отличие научно-технологических парков от промышленных в том, что их основная цель - не просто предоставить площадку, а обеспечить трансфер технологий. "Основная цель - ускорить внедрение научных разработок в производство. Научные разработки у нас создаются на базе университетов, на базе предприятий работает инженерная школа, и академические институты. Вот три вида разработок, которые нужно как можно быстрее внедрить в производство. Именно то ускорение, которое должно сопутствовать внедрению разработки в производство, это должен сделать технопарк", - отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий.

Он подчеркнул, что технопарк создает инфраструктуру для малого и среднего бизнеса: испытательные лаборатории, центры прототипирования, услуги по бизнес-планированию и исследованию рынка. Чтобы обеспечить эту работу, Государственный комитет по науке и технологиям разработал соответствующее законодательство.

"Основная задача - создать площадку и ту среду, в которой наши разработчики могут взаимодействовать с производителями продукции", - пояснил Денис Коржицкий.

Первый заместитель министра образования Александр Баханович обратил внимание на еще одну государственную задачу технопарков - превращение научной идеи в востребованный продукт и обеспечение технологического суверенитета страны. "Университетский технопарк - это площадка, где научная идея школьника, студента, аспиранта, молодого и уже состоявшегося ученого превращается в конкретный востребованный продукт. Главная задача - обеспечить максимально быстрый и эффективный переход лабораторного прототипа к серийному производству", - заявил он.

Замминистра образования подкрепил это статистикой: в системе образования сосредоточено 34 научные организации и более 5 тыс. ученых, половина всех диссертаций в стране готовится и защищается именно там, в вузовской науке. "Сегодня перед нами стоит четкая задача: должен быть практический выход: в виде готовых технологий, импортозамещающей продукции, которая будет обеспечивать наш технологический суверенитет. И самое главное - это высокотехнологичные рабочие места, где наша талантливая молодежь может полностью себя проявить здесь, на родине", - подчеркнул он.

Говоря об экономическом эффекте, стоит отметить, что две трети выпуска продукции технопарков базируется на технологиях пятого и шестого укладов, что создает задел для технологического развития всей страны. Кроме того, технопарки служат инструментом вовлечения частного бизнеса в инновационное развитие. "Чтобы частному бизнесу было выгодно показывать, насколько он активен в сфере инновационного развития, инструментом технопарка мы и стараемся его вовлечь, чтобы он, получив площадку и получив задачу по реализации инновационного проекта показал, как он работает на инновационное развитие страны", - пояснил Денис Коржицкий.

Идет работа и по региональному масштабированию технопарков. По словам председателя Государственного комитета по науке и технологиям, технопарки, учрежденные местными властями в Гомеле, Могилеве и Бресте, уже доказали свою эффективность, а в новой госпрограмме инновационного развития им дали право выступать заказчиками инновационных проектов. "Создавая технопарки в регионах, местные власти получают коллектив профессионалов, которые могут управлять инновационными проектами, не расширяя свой штат администрации. Эти люди могут быть сосредоточены в технопарках", - отметил он.

Стратегический ориентир - чтобы более 80% организаций регионов были инновационно активными. "Любое предприятие, если оно один раз в пять лет не реализует инновационный проект, не модернизирует технологии, неизбежно отстает от рынка. Мерилом конкурентоспособности является экспорт, поэтому показатели по увеличению доли высокотехнологичной продукции в экспорте также присутствуют в наших программах", - резюмировал Денис Коржицкий.