От импорта к экспорту: как за 25 лет Беларусь построила независимую энергосистему

Энергетическая сфера, сложная и зачастую незримая, устроена так, что все мы чувствуем ее влияние на нашу жизнь. Бытовые приборы, транспорт, работа компьютеров или станков на заводах - все это невозможно без энергетики. Она - тот локомотив, который движет всю экономику на большом пути.

Вот уже ровно четверть века в истории независимой Беларуси главный координатор всех событий, специалистов, технологий и процессов в этой сфере - Министерство энергетики. За 25 лет в обиходе появились такие понятия, как светодиодные лампы, зеленая генерация, просьюмер, электродома, древесные пеллеты и, наконец, Белорусская атомная электростанция.

Одна из составляющих большой сферы - ТЭЦ-4 - крупнейшая теплоэлектроцентраль. Объект обеспечивает отоплением и горячей водой почти половину жителей Минска. Для того, чтобы оперативно реагировать, а в идеале и не допускать крупных аварий на теплосетях, команда ТЭЦ регулярно проводит тренировки и учебу на сложнейшем оборудовании. Появился и новый специальный тренажер. Сейчас как раз то время, когда важно отточить навыки и мастерство.

quote В случае непредвиденной ситуации они отключают поврежденный участок максимально быстро. И при этом удерживают оборудование в работе, которое переходит из теплофикационного режима в конденсационный. Михаил Баньковский, директор филиала "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго"

"Мы берем за основу случаи, которые происходят не только на нашей станции, но и во всей белорусской энергосистеме. Мы закладываем их в наш тренажер и отрабатываем эти действия, - обозначил он. - Данный тренажер был изготовлен организацией, которая делала такой же тренажер для атомной электростанции. И мы перенимаем опыт, мы стараемся подготовить персонал так, чтобы они были готовы к новому отопительному сезону, к любой нештатной ситуации".

Самой ТЭЦ-4 уже почти 50 лет. За свою полувековую историю теплоэлектроцентраль не раз модернизировалась. Столица росла, а вместе с этим и энергетические аппетиты мегаполиса. Очередной виток апгрейда объект проходит и сейчас.

Привычное для горожан электричество, которое используется для отопления, не всегда доступно для сельчан. Однако, благодаря поэтапной модернизации электросетей, к примеру, в Минском районе, качество жизни в деревнях меняется в лучшую сторону.

Михаил Якубович, заместитель главного инженера филиала "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго":

"Раньше здесь были старые электрические сети, которым больше 30 лет. Потому что мы выполняем реконструкцию только тех электрических сетей, которые уже амортизированы. Выполнив реконструкцию, увеличив доступную мощность, мы дали людям возможность использовать электрическую энергию, в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения".

Альтернативная энергетика

При том, что курс на электрификацию сохраняется, свою нишу занимает и альтернативная энергетика: торфобрикеты или щепа - топливо без которого не обходятся в регионах страны.

Древесные пеллеты - тренд в энергетике, который активно поддерживают как в жилищно-коммунальном хозяйстве, так и частных домовладениях. Высокая теплотворность, экологичность, низкая зольность - вот лишь некоторые преимущества этого вида топлива.

Пеллетная котельная в Логойске - новичок в энергосистеме Минской области. Ее возвели всего за полгода. Объект на 10 МВт - самый мощный такого рода в нашей стране. Благодаря топливу, которое поставляют лесхозы Борисова и Березино, логойским коммунальникам теперь не нужно закупать импортный природный газ.

"В котельной были применены самые передовые подходы к теплоэнергетике, такие как влажное золоудаление, автоматическая пневмоочистка конвективной части котлов, - обозначил первый заместитель директора РУП "Логойский комхоз" Дмитрий Юрченко. - Также большой упор сделан на экологическую составляющую. Установлены рукавные фильтры, которые способствуют уменьшению выбросов твердых веществ до 50 мг/м³, что реально сказывается на экологии города".

Газ

При этом природное голубое топливо находит свою сферу применения, как в промышленности, так и в жизни самих белорусов. По развитию газоснабжения наша страна занимает лидирующие позиции среди стран СНГ. За последние 25 лет протяженность газовых сетей в Беларуси выросла почти в три раза. Газовая отрасль - один из флагманов по внедрению новейших IT-решений. Вся структура поэтапно модернизируется.

quote Мы запланировали за 5 лет провести реконструкцию и замену газовых сетей на 1,6 тыс. км. На 1650 объектах меняем оборудование, которое вышло из срока эксплуатации. В этом году будет построено 600 км подводящих газопроводов к 40 населенным пунктам. Валерий Ковалев, гендиректор ГПО "Белтопгаз"

А еще газовая - это та сфера, где уделяют повышенное внимание образованию и повышению квалификации. Работа с газовым оборудованием не терпит ошибок. Это, прежде всего, безопасность.

В новом учебном центре "Мингаза" в столице обучаются учащиеся профильных колледжей, а действующие работники совершенствуют навыки.

"Очень активно меняется линейка газоиспользующего оборудования. Они должны владеть навыками и в этом направлении. Более того, здесь представлены локации всей сферы нашей деятельности: подземные газопроводы, газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты в различном виде исполнения, отключающее либо запорное устройство. Это нужно, чтобы полностью их погрузить в полный цикл нашей работы", - отметил первый заместитель директора УП "Мингаз" Юрий Розжаловец.

Торф

Добыча и переработка торфа - еще одна сфера белорусской энергетики, которой скоро исполнится 110 лет. В структуре объединения "Белтопгаз" 11 предприятий в разных регионах нашей страны. 10 из них занимаются производством самого черного золота.

Каждый год в нашей стране добывают примерно 2 млн т торфа. В Докшицком районе Витебской области больше всего так называемого верхового торфа. Это оптимальное и качественное сырье для сельского хозяйства.

Жаркое и солнечное лето - лучшее время для добычи торфа. Впрочем, производят его и осенью. На полях предприятия "Витебскторф" в этом сезоне получат 75 тыс. т сырья - наполовину больше прошлогоднего уровня. Гарант успеха - в команде специалистов и в укомплектованном автопарке отечественной спецтехники.

Благодаря продукции предприятия "Витебскторф" фермеры в разных странах получают хороший урожай ягод, например, голубики. А еще на белорусском грунтовом торфе растут цветы. Спрос на такую продукцию постоянно растет.

quote Что касается экспорта, Китайская Народная Республика, Узбекистан, Казахстан, Российская Федерация - основные наши потребители. Павел Кравченко, директор ПУ "Витебскторф"

Белорусский торфяной грунт активно экспортирует один из стратегических партнеров - Китай, с которым у наших энергетиков новые проекты.

"Мы должны до 2030 года нарастить поставки в Китай в 2,5 раза в денежном выражении и достичь показателя 16 млн долларов США. Для нас это очень серьезная задача, но мы на пути", - подчеркнул Валерий Ковалев.

Атомная энергетика

Еще 25 лет назад у нашей страны был статус импортера электроэнергии. Тогда мы закупали порядка 8 млрд кВт⋅ч. Но уже с 2019 года Беларусь выступает в роли экспортера электрической энергии. Все это результат стратегически спланированного апгрейда всей энергосистемы.

Одновременно проходила масштабная и поэтапная модернизация тепловых сетей. А 2021-й стал историческим годом: в промышленную эксплуатацию был принят первый энергоблок Белорусской атомной электростанции.

БелАЭС - яркий символ энергетического суверенитета страны и драйвер всей экономики на десятилетия вперед.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"На уровне нашего главы государства было принято решение о том, что атомная энергетика будет развиваться дальше. Именно поэтому им была поручена проработка вопроса строительства третьего энергоблока на Белорусской атомной электростанции, а также строительства второй атомной станции".

По его словам Беларусь ежегодно прирастает по объемам реконструкции и строительства электросетевой инфраструктуры. "Если в период предыдущей пятилетки мы реконструировали 12,5 тыс. км электрических сетей, то план на эту пятилетку составляет больше 18,5 тыс. км", - добавил он.

Министр также отметил, что много внимания сейчас уделяется очень перспективному направлению - цифровизации и внедрению искусственного интеллекта.

Что касается экологичного транспорта, по прогнозам Минэнерго, через 4 года 10 % всех автомобилей в Беларуси будут со статусом "электро", а число зарядных станций в стране достигнет 16 тыс.

Это и есть пример из повседневной жизни, по которому очевидно, как прогресс в энергетике меняет ее к лучшему.