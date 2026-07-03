От костров в цехах до 80% тракторов в СНГ: как Беларусь сохранила советский фундамент промышленности

Самосвал БелАЗ, трактор "Беларус" и комбайн "Полесье" - всему миру знакомы эти названия. "Сделано в Беларуси" - значит, на совесть. Сила бренда живет еще с советских времен - и, конечно, в пятилетку качества только крепнет.

Но это сейчас в независимой стране со стабильно работающей экономикой мы говорим о качестве. Еще 30 лет назад думали о том, как в принципе сохранить предприятия. Советский Союз развалился, торговые связи разрушились, зато пришли большие долги. Экономили даже на отоплении, а зимой грелись у костра прямо в цеху.

Решение не закрываться, а находить пути, как работать, принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. На самом старте президентства он посетил площадки всех промышленных флагманов. Он всегда обращал внимание прежде всего на людей, на огромные коллективы, которые могли в одночасье лишиться работы. Но рабочие места сохранили, впрочем, как и ценные компетенции в производстве надежной техники.

Елена Пономарева, политолог, профессор МГИМО (Россия):

"Сегодня Российская Федерация озабочена вопросами импортозамещения. У Беларуси в этом смысле огромный опыт, потому что против республики санкции были гораздо раньше введены. И производство успешно осуществляется именно на модернизированном промышленном фундаменте советского периода".

"Еще один фактор, который обеспечивает развитие и суверенность - это диверсификация торгово-экономических отношений, причем умелая диверсификация. Это связано не только с санкциями, но и с пониманием того, что мир не сосредоточен только в Западном полушарии, мир гораздо больше и интереснее, чем только западный мир. И эти попытки и успешные результаты диверсификации торгово-экономических отношений уже много лет дают о себе знать", - обозначила политолог.

И вот к чему Беларусь пришла сегодня: на долю республики приходится около 80 % производимых в СНГ тракторов, около половины химических волокон и нитей, а также пятая часть холодильников и морозильников. Такие результаты были бы невозможны без советского наследия. И теперь на этот мощный фундамент по кирпичику надстраиваем новые методы работы, учитывая требования времени и реалии рынка. Например, продаем не только технику, но и качественный сервис.

Работу белорусских предприятий оценивают и международные исследователи. Так, республика занимает 56-е место среди 153 стран в Индексе конкурентоспособности промышленности. Мы опережаем все страны СНГ, кроме России.

И вот это на контрасте с тем, что сейчас происходит на Западе. Например, Германию когда-то считали мощной индустриальной державой, но итоги 2025 года говорят об обратном. За 12 месяцев там обанкротились больше 17 тыс. компаний. Промышленность потеряла 124 тыс. рабочих мест. И за этими цифрами стоят истории, даже драмы конкретных людей, о которых, к сожалению, мало кто думает. Вот такие европейские реалии.

Юлия Абухович, аналитик:

"Если мы говорим о наших соседях, то они полностью передали свои активы Европейскому союзу. Те же наши прибалтийские соседи вступали в Европейский союз, отдав ему всю промышленность, отказавшись от своей самостоятельности и идентичности. Республика Беларусь, несмотря на то что развивает собственную экономику, никогда не отказывалась от партнерских отношений с Российской Федерацией и развивала партнерские отношения с другими странами. Это наше кредо, это наш бренд, если хотите. Республика Беларусь строит себя, помогая строить себя и экономику своим соседям".

А тем временем республика открывает для себя дальнюю дугу. Это очень важный акцент на пятилетку. Доля стран дальней дуги во внешних поставках Беларуси должна вырасти до 30 %. Задача напряженная, но вполне реальная.

Если вспомнить двусторонний бизнес-форум, который прошел в Индонезии в развитие официального визита Александра Лукашенко, то на нем были подписаны контракты на 50 млн в валюте - результат, конечно, громкий. И важны здесь не только цифры, но и сам факт: Беларусь и белорусское в мире знают, любят и ждут. Сильному и качественному бренду никакие расстояния не помеха.