Краткий пересказ от ИИ

Белорусские продукты покупают более чем в 115 странах мира, экспорт белорусского продовольствия по итогам 2025 года достиг рекордных 10 млрд долларов

266 млн человек в мире голодают. Это данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Эксперты прогнозируют, что из-за ситуации на Ближнем Востоке эта цифра почти удвоится. Не стоит забывать про климатические явления, рост цен на энергоносители и другие факторы.

При этом белорусы практически полностью обеспечивают себя продовольствием. Страна не просто независима от импортной продукции, но и кормит своей миллионы людей по всему миру. И это результат большого труда. Из чего складывается продовольственная безопасность Беларуси - в рубрике "Контекст".

Спад производства, сумасшедшая инфляция, пустые полки, безработица - кажется, такого никогда не было. "Еще как было!" - скажет поколение постарше. А ведь именно так и начиналась независимость Беларуси.

Отвести страну от пропасти помогло и первое Всебелорусское народное собрание, когда был заложен фундамент новой политической системы, в которой Президент опирается на прямое доверие народа. Может кто-то удивится, но политика - это в первую очередь о продовольствии.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал: даже во время мировых кризисов, пандемий, белорусам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Будем с хлебом - будем жить. Ковид, санкции, закрытие границ это подтвердили.

Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продовольствием. Внутренний рынок и собственный потребитель - абсолютный приоритет. Доля отечественных продуктов на полках магазинов составляет 90-100 %. Почти по всем позициям первой необходимости спрос удовлетворяется.

Беларусь также входит в число ведущих мировых экспортеров: в топ-5 по поставкам молочной продукции и в топ-15 по продаже мяса птицы, говядины и колбасных изделий. Доля нашей страны во взаимной торговле Евразийского экономического союза продовольственными товарами ежегодно превышает 40 %.

Белорусские продукты любят и покупают более чем в 115 странах. Около 67 % идет в Россию. Главный рынок дальней дуги - Китай. Белорусские молочные товары доминируют в импорте Узбекистана, Таджикистана, широко представлены в Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане.

Растут поставки на Ближний Восток. Экспорт в Африку за последние пять лет вырос более чем в 3,3 раза. А это все валютная выручка. По итогам 2025 года экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья достиг рекордного показателя в 10 млрд долларов.

Натуральность, качество, вкус - то, за что ценят белорусские товары. И важно сохранять приверженность пресловутым ГОСТам. Президент говорит, что "ни в коем случае нельзя снижать качество, качество все равно возьмет свое". Что имеет в виду глава государства? Качественные товары - это и повод для гордости, и экономический инструмент.

Считай, наш козырь на глобальном рынке.

Гендиректор ФАО (Продовольственной организации ООН) признал, что Беларусь - значимый игрок, и белорусский опыт важен как для Европы, так и для Глобального Юга. Страна способна производить продовольствия в 10 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления, и фактически может обеспечить продуктами около 100 млн человек. АПК формирует почти 12 % ВВП страны и стимулирует развитие смежных отраслей - пищевой промышленности, торговли, науки, машиностроения. Условно говоря, один человек в сельском хозяйстве обеспечивает работу от 7 до 10 человек в городе. В 2026 году республиканский каравай весит свыше 11 млн тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы.

Белорусская модель развития работает. Да, мы не можем полностью обезопасить себя от внешних факторов, но и с протянутой рукой ходить не будем.

В 2026 году Беларусь отметила 30-летие со дня проведения первого Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое состоялось 19-20 октября 1996 года. Тогда главный тезис звучал так: "Только народ вправе решать свою судьбу". Пожалуй, он не теряет актуальности и сегодня. Да, удалось увезти страну от голодной пропасти, но каким будут следующие шаги и куда они приведут, по-прежнему зависит от всех нас.