От лаборатории до урожая: как в Малоберестовицком элитхозе создают новые сорта картофеля

В Беларуси продолжается уборка картофеля. В Гродненской области в 2026 году под культуру отвели свыше 2,5 тыс. га. Но получить хороший урожай - это не только вовремя выйти в поле.

В Берестовицком районе картофель начинают выращивать буквально из пробирки - здесь размножают и испытывают новые отечественные сорта.

Картофель в Берестовицком районе выращивают не только для продовольственных целей. В Малоберестовицком элитхозе получают семенной материал и испытывают сорта белорусской селекции. В хозяйстве 18 из 28 - отечественные сорта, которые сегодня представлены в стране.

Сергей Хобец, заместитель директора по растениеводству ОАО "Малоберестовицкий элитхоз":

"Картофель "манифест", "першацвет", "скарб", "янка" люди любят за хорошие вкусовые качества. Есть и новинки селекции - "водар", "умка", "вилия". Есть эксклюзивные сорта: "сапфир", темно-фиолетовый".

За сезон здесь получают от 75 до 115 тыс. растений. После теплицы их высаживают в поле, размножают и постепенно переводят в следующие репродукции. Так формируют посадочный материал для больших площадей, сохраняя сортовые характеристики.

В Малоберестовицком элитхозе сегодня выращивают 18 сортов картофеля, 7 из них - инновационные. Прежде чем такой сорт попадет в массовое производство, селекционерам требуется около 5 лет.

Под картофель в хозяйстве отвели около 70 га, еще 1 га занимает питомник. Первым убирали новый сорт "умка", на отдельных участках его урожайность составила 545 ц/га. Сейчас в поле "янка" и "скарб". В среднем здесь рассчитывают получить более 300 ц/га.

На уборке задействованы три комбайна. За рулем одного из них уже 13-й сезон работает Николай Косовец. Говорит, в 2026 году урожай радует.

Николай Косовец, механизатор ОАО "Малоберестовицкий элитхоз":

"Все сорта отличные, всегда урожай большой. Дождей особо нет, но и жары тоже нет. Погода способствует".

После поля картофель отправляется в хранилище, которое вмещает до 2 тыс. т. Здесь урожай распределяют по 5 секциям в зависимости от объема и крупности клубней.

Ирина Ярмолик, заведующая картофелехранилищем ОАО "Малоберестовицкий элитхоз":

"Просушка 6 дней, после около 20 дней картофель проходит лечение, потом клубни охлаждаются до температуры 3,5 - 5 градусов и при такой температуре хранятся до весны. Картофель проходит сортировку: крупные семена затариваются в сетку, на продажу, а мелкие - на крахмал или на корм скоту".

В одном хозяйстве замыкается весь цикл: от испытания новых сортов до уборки, хранения и подготовки картофеля к следующему сезону. Параллельно здесь убирают сахарную свеклу и ведут сев озимых.