От отца к сыну: как трудовые династии БМЗ двигают белорусскую металлургию

Жлобин - флагман белорусской металлургической промышленности. В специальном репортаже рассказали о трудовых династиях, которые на протяжении лет делают Белорусский металлургический завод (БМЗ) гигантом мировой металлургии.

15 октября 1984 года БМЗ дал стране первую тонну металла. С тех пор мощности предприятия росли, с каждым годом повышая эффективность производства. Сегодня объем выпуска стали находится на уровне более 2,5 млн т. Но все это было бы невозможным, если бы не люди. Коллектив - залог успеха в каждом деле, и здесь БМЗ есть чем гордиться.

Факт На заводе порядка 50 трудовых династий. Отец, сын, внук - целый ряд поколений, кто последовательно работает на предприятии, передавая свои знания преемникам.

Замначальника управления кадров ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Елена Селицкая уверена, что дня завода важна династия, потому что это пример молодому поколению. Понимая нужность этого направления, с 2009 года на заводе чествуют лучшую трудовую династию, которая защищает честь БМЗ далее на соответствующем конкурсе среди предприятий, входящих в структуру Министерства промышленности Республики Беларусь.

quote Трудовые династии - основа промышленности, государства. Будут процветать трудовые династии - будет процветать Беларусь. Юлия Кривошея, замначальника отдела информации, идеологии и развития персонала ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"

Ярчайшим примером таковой на БМЗ является династия Шохиных.

"Я потомственный металлург, приехавший вызову на завод в августе 1984 года. Отец, мать - металлурги, близкие родственники также были металлургами. Я продолжил их дело. Приехал один, а после запуска завода, через год, привез семью. Получив жилье, обосновались здесь навсегда", - рассказал ветеран ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Александр Шохин.

Начальник проволочного цеха № 2 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Артем Шохин пришел на завод в 2003 году после окончания Жлобинского государственного металлургического колледжа, где получил профессию гальваника. Чуть позже выучился в Белорусском национальном техническом университете и в 2008 году вернулся на предприятие гальваником в другой цех. Отработал, набрался опыта, получил знания, изучил коллектив и стал мастером. Постиг соседние структурные подразделения, работу их участков и занял место технолога по сталепроволочному производству. А в феврале 2026 года Артему предложили возглавить цех № 2 проволочного производства.

Артем Шохин

Начальник смены сталепроволочного цеха № 1 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Антон Шохин пришел на завод в 1999 году сразу после школы. "Поступил учиться заочно. Закончил один курс. Когда исполнилось 18 лет, пошел работать на завод сторожем в детском садике в структуре БМЗ. После армии устроился в СтПЦ травильщиком-гальваником, продолжил учиться заочно. В 2006 году предложили пойти мастером в первый сталепроволочный цех. С 2006-го работал мастером, старшим мастером гальваники, начальником участка гальваники, технологом, ведущим специалистом, не раз заменял начальника цеха. Последние 10 лет работаю начальником смены", - рассказал о себе мужчина.

Представительница трудовой династии Надежда Шохина призналась, что на Артема и Антона никогда не давили при выборе профессии. Герои специального репортажа сами решили устроиться на металлургический завод. "Они знали, что родителям было бы хорошо, если бы они остались на заводе. Но выбор сделали самостоятельно", - добавила женщина.

Представители трудовой династии Александр и Надежда Шохины

Сын Антона Шохина теперь тоже продолжает династию на заводе. Молодой человек окончил техникум по специальности "прокатное производство" и работает оператором поста управления мелкосортного стана 320 сортопрокатного цеха №1 (СПЦ-1) БМЗ.

"Я не вмешивался в судьбу своего внука, но доволен, что он продолжил трудовой путь в металлургии. У нас трое внуков и внучка, надеемся, что и последующие поддержат этот путь", - сказал Александр Шохин.

Жлобин был маленьким провинциальным городком, но с появлением Белорусского металлургического завода выросли огромные микрорайоны и инфраструктура.

Большое влияние на формирование династии металлургов в Жлобине оказал и Жлобинский металлургический колледж, открытый в 1996 году. За 30 лет отсюда выпустили более 3 тыс. молодых специалистов.

Вячеслав Липаткин, директор Жлобинского государственного металлургического колледжа:

"Библиотека - прежде всего знания и история, поэтому ее часть представлена музейной комнатой, где рассказываем историю. В библиотеке проходят не только диалоговые площадки, но и получают знания и делятся опытом. В ней же представители Национального собрания Беларуси принимали участие в диалоге".

Сегодня в колледже основным профилем является специальность "производство и переработка металла". Учебное заведение также может подготовить специалиста под заказчика кадров. "Если знаем, что через три года будет запускаться новое производство металлургии и участок, мы подготовим техника-технолога с рабочими профессиями для конкретного производства. Набирают в колледж 100 человек. Два года подряд набираем 50 человек на специальность "техник-механик" - на них растет запрос, потому что работа с гидравликой, сложными механизмами и ремонт требуют определенных знаний", - подчеркнул директор колледжа.

Молодежь, к слову, интересуется и токарным делом, электроникой. С первым набором в 1996-м удалось закрыть не только потребность БМЗ в кадрах, но и дать возможность ребятам получить качественное образование дома. "Начинка" учебного заведения - заводские профессионалы и лучшие учителя города. Сегодня большинство участников различных мероприятий - абсолютные патриоты Жлобина", - отметил преподаватель Жлобинского металлургического колледжа Николай Каштанов.

Белорусский металлургический завод - производство уникальное и не имеет подобных производств в СНГ и ближнем зарубежье, поэтому ответственность за производимую продукцию и персонал имеет государственное значение. На предприятии, считает Артем Шохин, нет возможности посмотреть направо и налево или уйти в сторону. Все сотрудники БМЗ максимально заряжены на работу.

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