От поля до банки за 3 ч и без промедлений: за что ценят белорусский горошек

Зеленый суперфуд - так называют горошек. А все потому, что это отличный источник белка. Также овощ богат железом, калием, магнием, фосфором, цинком. Клетчатка нормализует пищеварение, витамин А защищает глаза от возрастных изменений. Так что, смакуя гороховый суп или салат, не отказывайтесь от добавки.

Но как же сочные горошины оказываются на наших тарелках? В Беларуси их заготовкой в промышленных масштабах занимаются шесть предприятий. Основные центры - это Гомельская и Брестская области. Есть также производство в Могилевском и Гродненском регионах.

Горошек - невероятно капризная культура, рассказывает главный агроном Быховского консервного завода. Всходы выдерживают заморозки до минус 7 градусов, а вот жара выше плюс 25 градусов резко тормозит рост. До половины урожая могут погубить вредители и болезни. Самые опасные - гороховая тля, плодожорка и зерновка.

Play Специальный репортаж | "Зеленое золото" Беларуси: как горошек попадает в банку Горошек называют зеленым суперфудом - и не зря. Это отличный источник белка, железа, калия, магния и фосфора, а клетчатка нормализует пищеварение. В Беларуси заготовкой этого "зеленого золота" в промышленных масштабах занимаются шесть предприятий, основные центры - Гомельская и Брестская области. Как горошек с поля попадает в тарелку оливье - смотрите в специальном репортаже.

Не просто аграриям дается и уборка. Стебли сильно полегают, а бобы созревают неравномерно. Если опоздать, семена начнут осыпаться, а при обмолоте легко повреждаются. Жатка комбайна должна идти на высоте буквально 2-3 см от земли, чтобы подобрать все стручки. Эти машины чем-то напоминают зерноуборочные комбайны. Они не просто срезают стебель, а аккуратно вымолачивают каждую горошину. Максимальная скорость уборки всего 1-2 км/ч.

Если опоздать хотя бы на один день, горошек перезреет, станет жестким, крахмалистым и потеряет ту самую приятную сладость. Вот почему уборка идет в круглосуточном режиме, без перерывов на обед и выходные.

Стебли и пустышки-стручки комбайн тут же измельчает и оставляет на поле в качестве органического удобрения. Горох - отличный предшественник для зерновых. Его часто ставят в севообороте перед озимой пшеницей. Она дает прибавку урожая на 3-5 ц/га без лишних удобрений.

quote В этом году было посажено в районе 30 сортов. 16 сортов у нас было на сортоиспытании. Некоторые сорта зарекомендовали себя хорошо. У каждого сорта есть свои показатели: какой-то более сладкий, какой-то чуть нежнее, где-то количество зерен в стручке больше. Сергей Дяченко, главный агроном Быховского консервного завода

От момента, когда горошек вылущили из стручка до его попадания на завод, должно пройти не более 2-3 ч. Дольше держать сырье нельзя, иначе сахар быстро превратится в крахмал, и продукт потеряет сочность. В среднем через приемный бункер проходит 70 т сырья в сутки.

Кожура отделяется, а зерна высыпаются на вибрационное сито. Важно извлечь горошины из стручков без повреждения. Недозрелые, перезрелые, лопнувшие горошины отсеиваются - им не место в готовой банке. Не зря говорят, горошинка к горошинке. Некондиция не выбрасывается, а идет в дело. У предприятия договор с местным фермером. Отход идет на корм скоту.

Моечные машины и сепараторы удаляют случайный сорт. Зерна просеиваются через барабанные сита, разделяясь на фракции по размеру. Самый нежный и ценный - мелкий и средний горошек.

Затем идет бланширование. Проще говоря, это короткая термообработка горячей водой. Она нужна, чтобы сохранить насыщенный яркий цвет и сделать кожуру мягкой.

Автоматический дозатор точно раскладывает горошек по стеклянным или жестяным банкам. Следом наливается горячий прозрачный рассол из воды, сахара и соли. Никаких добавок. На 1 т воды 23 кг соли и 29 кг сахара - это идеальный баланс сладости и солености без приторности. Температура заливки должна быть высокой, чтобы при закатке создать вакуум. Наполненные банки накрывают крышками и отправляют в закаточные машины.

Вот такой путь проходит горошек перед тем, как попасть к нам на стол.

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