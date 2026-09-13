От поля до прилавка: как белорусский лен стал мировым брендом

В копеечку обойдется очередной энергокризис простым людям и предприятиям на Западе. Пока европейская промышленность считает будущие убытки, аграрный сектор ЕС добивает засуха.

Европейский лен в 2026 году буквально сгорел на полях Франции и Бельгии. А белорусские переработчики чувствуют себя уверенно: строгое следование технологиям позволило АПК справиться с погодными аномалиями.

Уникальность Оршанского льнокомбината заключается в том, что фабрики способны работать с любым типом волокна, создавая из него более 2 тыс. артикулов готовой продукции. Флагман индустрии уже прошел несколько этапов технического обновления и сейчас реализует очередной амбициозный проект, выводящий переработку "северного шелка" на принципиально новый уровень.

Для жительницы Саратова Елены Головачевой летний отдых в Толочинском районе давно стал доброй традицией. Ни одна ее поездка не обходится без обязательного ритуала - покупки белорусского льна. С каждым годом времени на это уходит все больше, ведь местный ассортимент стремительно расширяется.

Елена Головачева, покупатель (Россия):

"Мы каждый год приезжаем в Оршу в "Дом льна". В 2025 году моя дочь себе платье здесь покупала на свадьбу. Сейчас мы опять приехали специально сюда. Нам нравится льняная продукция".

Производство не стоит на месте. Чтобы обеспечить отрасль сырьем, круглый год идет работа, в том числе и на полях. Виды на урожай-2026 уверенные.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Прогнозируемые объемы сбора тресты будут достаточны для того, чтобы загрузить мощность льнозавода под полную потребность. Естественно, впоследствии выполнить государственный заказ по льноволокну".

Белорусские ученые уверены нашли максимально устойчивый к любым прогнозам погоды сорт. 9 лет кропотливого труда, и специалисты готовы представить новинку. Ее включили в Госреестр. Всех секретов селекционеры не раскрывают, но отмечают, что растение вобрало в себя лучшие достижения предыдущих лет. Отсюда и говорящее название - "акцент". Растение устойчиво к болезням, его урожайность на высоте. Волокно получается тонким и прочным.

Александр Снежинский, замдиректора по научной работе РУП "Институт льна":

"Уже заметно, что идет равномерная вылежка. Он равномерно становится серым, что у верхней части, что у комлевой. Это характерное отличие сорта "акцент".

Стебли созревают равномерно, а волокно быстро и легко отделяется от древесной части. При высоте стебля свыше 1 м не превращается в ломкую солому даже в сильный зной.

Иван Голуб, директор РУП "Институт льна":

"У нас создано за последнее 10 лет 16 новых сортов. Из них мы давно предусмотрели, что может такое изменение быть с климатом. Сорт, который районирован в том году, более устойчив вообще к неблагоприятным погодным условиям, особенно к недостатку влаги. Это очень важно".

Уборка урожая идет и на полях Ореховского льнозавода. В последние годы здесь увеличили площади под лен. Его выращивать сложно - культура капризная. Чтобы превратить сырьевые зоны в источник максимальной добавленной стоимости, ставка на строгое соблюдение агротехнологии: от внесения удобрений до глубокой первичной переработки сырья.

Валентина Тихонова, главный агроном ОАО "Ореховский льнозавод":

"Засеяно было 2520 гектар. Урожайность на данный момент составляет 43 ц/га. Хорошо себя показали такие сорта, как "алтын", "задор" белорусской селекции".

Урожай-2026 уже поступает на конвейер для переработки. Ореховский льнозавод готов в сутки переработать до 50 т тресты.

Завод заметно поднял планку эффективности. Модернизация линий вывела предприятие на ориентир - переработку до 1,2 тыс. т льнотресты в месяц. Цеха работают по принципу абсолютной безотходности: помимо волокна, здесь производят брикеты. Экологичное топливо из остатков переработки гарантирует предприятию тепло в зимний сезон.

Олег Вишневский, директор ОАО "Ореховский льнозавод":

"Средний номер льнотресты, которая уже поступает на завод, - 0,92. Темпы выше прошлогодних, потому что погода сопутствует в этой работе. Значит, после окончания уборки мы ожидаем поступление около 10 тыс. льнотресты на завод для переработки, что обеспечит нам годовую мощность переработки сырья до следующего урожая".

Более 18 млн погонных метров ткани и более 7 млн штучных изделий выпускает Оршанский льнокомбинат за год. Позади масштабная модернизация. Это самое крупное в странах СНГ и Европы производство натуральных тканей. Из его полотен шьют спецодежду для сварщиков и делают самый лучший брезент, а на холстах из его тканей пишут художники по всему миру.

Сергей Сидин, заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината:

"Уникальность нашего предприятия в том, что здесь можно переработать любой лен, который только произрастает: от самых коротких до самых высоких номеров. Мы изготавливаем разноплановую продукцию: от технической до эксклюзивной. Оршанский льнокомбинат - это предприятие, которое имеет солидный исторический багаж, но очень смело смотрит в будущее ".

Раньше из короткого льноволокна делали только хозмешки. Установили новые линии и сегодня получают качественную пряжу - котонин - волокно, близкое по мягкости к хлопку, но сохраняющее все плюсы льна. Сейчас реализуют очередной проект, аналогов которому нет на постсоветском пространстве.

"В этом году нацелены на увеличение объема переработки короткого волокна, которое в республике ежегодно заготавливается в избытке. У нас уже на финишной прямой находится монтаж оборудования кольце-прядильной фабрики с выпуском конечной высоколиквидной продукции. Кольце-прядильная фабрика позволит получать смесовые пряжи из котонизированного волокна высоких номеров, что позволит комбинату уйти от импорта, сделать импортозамещение по смесовым пряжам. Сейчас мы это приобретаем в Турции, Узбекистане, Таджикистане. Самое главное - получить качественный белорусский продукт от поля до прилавка", - отметил Сергей Сидин.

Сегодня белорусские экспортные нити в буквальном смысле связывают континенты. Оршанский льнокомбинат поставляет свою продукцию более чем в 40 стран мира. По итогам 2025 года его экспортная выручка превысила 100 млн долларов. Уникальный белорусский лен на рынке сегодня пытаются даже подделывать.

"Это говорит о том, что мы действительно попали в ту точку, которая сейчас довольно популярна. Вы знаете, то, что сделано плохо, никто не подделывает. Подделывают то, что имеет хорошее качество, технологическую составляющую. Потребитель даже на ощупь может определить нашу ткань", - подчеркнул заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината.

Уже в следующем сезоне аграрии намерены увеличить площади сева под новый сорт льна-долгунца "акцент". Белорусская разработка успешно вышла уже на международный уровень: сорт проходит испытания в России. В целом белорусский лен сегодня показывают себя и в условиях от резко континентального климата сибирского Омска до жарких свыше + 40 градусов в Узбекистане.

"Первые совместные результаты уже есть. Также у нас сейчас есть заявка с Казахстаном. Институт хочет с нами поработать, хочет заняться льном-долгунцом. Лен-долгунец для Узбекистана и Казахстана - это новая культура, неизведанная. Они не знают ни технологии, ни как работать с ним, что он собой представляет. Они знают только для чего он нужен", - рассказал Александр Снежинский.

В то время как многие страны мира безвозвратно утратили свои льняные традиции, Беларусь сумела не просто сохранить, но и полностью модернизировать уникальную отрасль. Белорусский опыт стал неоспоримым преимуществом от селекции семян до глубокой переработки волокна.