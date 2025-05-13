От поставок лифтов до авиасообщения. Беларусь и Удмуртия расширяют сотрудничество

Беларусь и Удмуртия расширяют торгово-экономическое сотрудничество: от поставок транспорта и лифтов до строительства и авиасообщения. В Москве состоялась встреча посла Беларуси с главой этого российского региона.

На сегодня взаимный товарооборот составляет 120 млн долларов, и, учитывая потенциал сотрудничества, есть все возможности нарастить его до 500 млн. Сегодня Россия реализует 19 масштабных проектов, большинство из которых связано с обновлением транспорта в регионах.

В 2025 году Беларусь поставит в Удмуртию 120 автобусов МАЗ на газомоторном топливе. Программа поставок будет расширена до 2030 года, включая не только Ижевск, но и другие районные города Удмуртии.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Кроме того, мы обсудили поставки лифтового оборудования. Сегодня в регионе к замене требуется порядка 3 тыс. единиц. Это может стать именно тем проектом, который в некоторой степени может быть локализован на территории промышленных предприятий региона. Очень хорошо мы идем и по станкостроению, и по тем высокотехнологичным проектам, которые реализуем в рамках Союзного государства. Очень хорошо движемся по микроэлектронике. За текущий период 2025 года рост по товарообороту более 65 %. Это очень хороший показатель, который мы пытаемся еще развивать".