От России до Уганды: "Мельница успеха" в Могилеве расширяет горизонты белорусского экспорта

Инвестиции - ключ к развитию регионов. Рынок нуждается в качественной и современной продукции. Речь о госпрограммах по импортозамещению. Они помогают заполнить отечественные прилавки и нарастить поставки за рубеж.

Ускорить дело помогают экономические форумы. Один из них - "Мельница успеха" - принимает Могилев. Заявлено рекордное количество участников.

В 16-й раз Могилев принимает Международный экономический форум "Мельница успеха". Заявлено 1,5 тыс. участников, в том числе из-за рубежа. Среди них российские регионы и китайские партнеры.

Выставка продукции могилевских предприятий всегда украшает форум. По сути, это еще и демонстрация промышленного потенциала региона. Есть что показать - от машиностроения до продуктов питания.

Евгений Прудников, главный конструктор завода "Могилевтрансмаш":

"На выставке "Мельница успеха" мы представляем несколько новых моделей. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на автокран грузоподъемностью 25 тонн. Позволяет работать по всему диапазону 360 градусов. В Москве на выставке СТТ он в принципе получил достаточно высокие отзывы".

Дмитрий Писаренко, ведущий специалист управления ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш":

"Пресс-подборщики, кормораздатчики, распределители минеральных и твердых удобрений. Мы поставляем все, что представили здесь, в том числе в очень большом количестве за рубеж - в страны Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья, такие как Африка, в частности, Того, Замбия, Зимбабве".

На форуме определяют направления дальнейшего сотрудничества в импортозамещении и производстве новой продукции. Рассматривают и возможности совместных проектов. В Могилев приехали бизнесмены и дипломаты. География - от России до Уганды, более сотни иностранных делегатов.

Абдон Листон Мавере, Чрезвычайный и Полномочный Посол Замбии в России:

"Беларусь - высокотехнологичная страна. Мы заинтересованы в партнерстве по промышленности, образованию, особенно в сельском хозяйстве и машиностроении. У вас есть оборудование и технологии возделывания кукурузы и подсолнечника. Хотим научиться выпускать конкурентоспособный готовый продукт".

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси:

"Мы уже договорились о конкретных датах и предприятиях для обсуждения сотрудничества из разных отраслей. Заинтересовали климатические установки с учетом IT-инфраструктуры и ЦОДов, которые активно развиваются. Есть наработки по оборудованию для мясоперерабатывающей и химической промышленности. Надеемся на хорошие контакты".

Рядом с белорусскими брендами на выставке и китайские. То, что популярно на рынке Поднебесной, предлагают и нам. Пример такой интеграции в пищевой промышленности.

Ху Тяньци, представитель ассоциации "Хэнань" (Китай):

"Мы представляем некоммерческую торгово-промышленную ассоциацию Хэнань. Задача - строить торговые мосты между Беларусью и Китаем. Сегодня показываем скутеры и продукты питания. Они уже пользуются спросом у вашей молодежи. Интересен будет и наш фарфор".

Сразу 4 соглашения на крупные проекты подписаны на форуме. Это строительство комплексов по выращиванию и переработке индейки в Климовичском районе, производство минеральных удобрений в Мстиславском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Бобруйске. Всего свыше 250 млн рублей инвестиций и свыше полутысячи новых рабочих мест.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Посмотреть, почувствовать, пообщаться, найти новые контакты, увидеть, что нового сделано за год. Этот формат всегда дает положительный эффект. Здесь и малый бизнес, и крупные проекты. Такие площадки точно нужны".

На форуме говорили и о новых логистических цепочках. Так в портфеле региона появилась Замбия, крепнут связи с российскими регионами.