От сухого молока до автобусов: визит в Алжир дал конкретные контракты на 2027 год

Краткий пересказ от ИИ

Пакет контрактов на 18 млн долларов и большой задел на будущее для развития экономик двух стран. Белорусская делегация вернулась из Алжира с многомиллионными проектами. И это пример того, как договоренности на высшем уровне наполняются конкретным экономическим содержанием.

В столице крупнейшего государства Северной Африки состоялся ряд переговоров и официальных встреч высокого уровня. Ключевые сферы - машиностроение, агропромышленный комплекс, фармацевтика, продовольствие и поставки детского питания.

Когда предупреждают: "Алжир вас точно удивит" - говорят чистую правду. Столица крупнейшего государства в Северной Африке похожа больше на французскую Ривьеру, на город европейский и морской курорт. На неделе тут периодически шел дождь, была даже гроза. Но нашу делегацию везде сопровождало солнце. И это не только об отличной погоде.

Его называют "белым Алжиром". И это действительно облик ослепительно белого европейского мегаполиса у моря в сочетании с древней восточной архитектурой действительно завораживает.

"Умеем делать абсолютно все, что сегодня (а может, и завтра) необходимо Алжиру". Эта цитата белорусского лидера показывает, насколько широки наши возможности на этом рынке. Переговоры лидеров в декабре 2025 года расставили приоритеты - Беларусь рассматривает эту страну как ключевого партнера в Северной Африке. И товарооборот можно нарастить не менее чем в 10 раз.

Визит белорусской делегации - это возможность согласовать детали точек роста, глядя в глаза. Президентский дворец снова распахнул двери для белорусов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы здесь с такой представительной делегацией для того, чтобы продвинуть реализацию этих проектов. Алжирская сторона готова работать с нами абсолютно по всем направлениям. Об этом говорил президент Алжира. Нас много связывает, и, конечно, мы готовы помогать друг другу и поддерживать в тех вопросах и компетенциях, которые есть у наших стран. А если говорить об итогах этого визита, то уже подписаны контракты на 18 млн долларов, которые будут реализованы в ближайшее время".

Алжир - центр притяжения сильных экономик мира. Нефть, газ, членство в ОПЕК, удобное расположение у моря и крупный порт - все это преимущества Алжира, которому импонирует, что Беларусь приходит в страну не за ресурсами, а предлагает свои технологии и знания. Правительства заинтересованы в реализации дорожной карты.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы приходим сюда как друзья. Мы приходим сюда со своими технологиями, которыми готовы делиться. Мы готовы создавать совместные предприятия, реализовывать совместные проекты, которые будут направлены на повышение уровня качества жизни граждан. То есть именно создание условий по дальнейшему поступательному росту. И здесь не только большая промышленность, это и сельхозмашиностроение, производство пассажирской, грузовой техники, карьерные самосвалы. Но здесь же и вопросы легкой промышленности. Это и производство тканей, кожевенного сырья, производство готовых изделий, в том числе специальных изделий, которые могли бы быть востребованы именно здесь, на этом рынке".

Алжир - государство индустриально-аграрное, хотя в экономике и доминирует нефтегазовый сектор. Но продовольственная безопасность волнует не меньше, чем рост цен на черное золото.

Глядя на эту красоту, сложно представить, что львиная часть территории страны - это Сахара. Среди интереснейших масштабных проектов - озеленение пустыни, в реализации которого Беларусь готова помогать.

В принципе наша страна может стать надежным партнером в укреплении продовольственной безопасности.

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Алжир для нас - стратегически важная страна. Поскольку она много импортирует сухого молока, нам в этом году удалось уже по состоянию на сегодняшний день реализовать более 20 тыс. т сухого молока. И вот в составе делегации у нас работают руководители молочных заводов, и нам уже удалось законтрактоваться на 2027 год на 18 млн долларов: и сухое обезжиренное молоко, и сухое цельное".

Столица - крупный портовый узел. За ночь пустой порт обрастает тысячами контейнеров. Это пересечение морских торговых путей. Для нас это тоже новое окно возможностей.

Евгений Соболевский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире:

"Африка для нас представляет интерес с точки зрения огромного растущего рынка, куда мы можем поставлять не только свои компетенции, но и готовую продукцию. Без исключения под это определение подходят все страны, особенно Алжир. Мы увеличили динамику контактов в последнее время. Мы общаемся на равных и готовы поделиться всем тем, что у нас есть, на равноправной дружеской основе".

Наши машины нужны в самых разных сферах. И белорусы не только презентуют, но уже реализуют проекты.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Также мы предложили решения по проекту пассажирского транспорта, потому что у них есть необходимость до 2030 года в капитальном обновлении всего автобусного парка. Среди наших компетенций - зерносушильные комплексы для подготовки и хранения зерна. Наши генеральные директора сегодня отрабатывают проекты, которые мы сегодня обсудили. Эти подходы закрепляются соглашениями. Я думаю, что до конца года мы должны уже иметь какой-то результат".

Прорабатываются проекты в сфере фармацевтики, возможна локализация в Алжире производства белорусских лекарств от рака. Реализация задуманных проектов придаст импульс развитию экономик двух стран.

Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Сегодня в Республике Беларусь и в Алжире эти отрасли развиты достаточно хорошо. И как Беларусь в госпиталях и больницах обеспечивает своими препаратами порядка 80 % потребности в лекарственных препаратах, так и в Алжире производится достаточное количество лекарственных препаратов. Поэтому обсуждаем взаимный обмен и сотрудничество по тем лекарственным препаратам, которые необходимы обеим нашим странам, и упрощение регистрации этих препаратов в Республике Беларусь и в Республике Алжир".

Алжир - влиятельный игрок на международной арене

Алжир является активным членом Движения неприсоединения, Лиги арабских государств, Африканского союза.

В теплой атмосфере состоялась встреча с председателем Совета нации. Алжирские парламентарии получили приглашение посетить Минск с визитом.

Азуз Насри, председатель Совета нации Алжира:

"Мы высоко оценили визит Александра Лукашенко в Алжир в декабре прошлого года. Он стал импульсом к развитию наших отношений и активизации сотрудничества. Кроме экономической стороны есть и парламентские отношения. И если будем хорошо работать, получим высокий результат. Ждем открытия прямого рейса между нашими столицами".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Нам очень важно, что мы взаимодействуем на международных площадках, где поддерживаем друг друга по ключевым позициям. Это прежде всего сохранение мира, суверенитета и независимости наших стран. И по тем чувствительным вопросам, которые есть в политике, которую проводят некоторые страны по отношению к нашим государствам".

У народов есть общее - желание укреплять независимость и жить мирно на своей земле. Трогательное общение мы наблюдали в музее, экспозиция которого показывает, насколько сильна воля народа. Символично, что испытать эти эмоции нам пришлось в День единства белорусского народа. И чувства алжирцев близки нам. Об этом глава делегации написала в Книге почетных гостей.

Над музеем возвышается величественный монумент - символ борьбы народа. Его видно фактически с любой точки города. К его подножию возложили венок от белорусской делегации.

Средиземное море манит своими бирюзовыми просторами. Таким же глубоким, с горизонтом, уходящим вдаль, может быть белорусско-алжирское сотрудничество.