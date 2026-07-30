От техники до сухого молока: как Беларусь выстраивает модели сотрудничества с африканскими странами

Краткий пересказ от ИИ

Основным направлением работы Беларуси в африканских странах остается сельское хозяйство и его механизация. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и по совместительству в Омане, Алжире и Ливии Евгений Соболевский в "Актуальном интервью".

По его словам, продовольственная безопасность в этих государствах стоит на первом месте. "Основное направление работы Беларуси в африканских странах - это сфера сельского хозяйства, механизация сельского хозяйства, потому что продовольственная безопасность по понятным причинам в таких государствах стоит на первом месте. Большое население, малая территория, пригодная для выращивания сельхозкультур, для животноводства. Поэтому, конечно же, приоритет в этой части работы", - отметил посол.

При этом подходы к сотрудничеству с разными странами различаются. "Например, с Египтом мы больше работаем в части механизации сельского хозяйства, продаем нашу сельскохозяйственную технику, работаем над проектами промышленной кооперации, чтобы создать наше производство, как говорит Президент (Александр Лукашенко - прим. ред.), вынести поближе к конечному потребителю. Это тренд во всем мире", - пояснил Евгений Соболевский.

В Алжире акцент сделан на поставках продовольствия. "В Алжире у нас больше идет сотрудничество в части поставок продовольствия, молочной продукции, сухого молока с последующим акцентом на выход на промышленную кооперацию. Особенно в этом очень сильно помог визит Президента Беларуси в конце прошлого года", - обозначил дипломат.

Евгений Соболевский:

"В Алжире была договоренность начать ряд серьезных промышленных сборок. Над этим мы сейчас плотно ведем работу. В проработке организация межправительственной комиссии с Алжиром в ближайшее время, где мы будем обсуждать ход реализации подписанной в ходе визита Президента дорожной карты и выходить уже на конкретные договоренности".

Ливия, по словам посла, заинтересована в сельскохозяйственной технике и сотрудничестве в сфере образования. "Ливии интересна наша сельскохозяйственная техника. Также мы прямо сейчас плотно сотрудничаем по услугам в сфере образования", - добавил он.

Особое внимание уделяется работе с Оманом. "У нас выстроена хорошая иерархия работы в Омане с ведомствами, принимающими решения, в том числе в финансовой части. И там есть несколько направлений сотрудничества. По поручению Президента мы работаем над реализацией концепции хаба в Омане. В этой связи в проработке сборочное производство белорусской техники на территории африканской страны. Первые партии уже планируют собирать по отдельным производствам в сентябре", - сообщил Евгений Соболевский.

Кроме того, в Омане прорабатываются проекты в сфере переработки молока. "Интересно создание производства по сушке коровьего и верблюжьего молока, создание производства сухого детского питания. По всем направлениям идет активная работа. Мы очень рады, что есть сильное встречное движение. Оманские партнеры не сидят сложа руки, они тоже идут в Беларусь. И практически каждую неделю прибывают делегации из Омана. Здесь в прямом контакте с белорусскими отраслями, с белорусскими предприятиями проводится каждодневная системная работа по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне", - заключил посол.

Таким образом, по оценке Евгения Соболевского, сотрудничество Беларуси с африканскими странами развивается по нескольким ключевым направлениям - от поставок техники и продовольствия до промышленной кооперации и образовательных проектов, причем в каждой стране выстраивается собственная модель взаимодействия.