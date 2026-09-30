От трактора до микросхемы - стартовала выставка "ИННОПРОМ. Беларусь"

II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минском международном выставочном центре.

Более 160 отечественных предприятий показывают свои разработки и продукцию в павильоне Беларуси. Здесь собраны все отрасли промышленности: машиностроение, транспорт, автокомпоненты, микроэлектроника, нефтехимия и другие. Широко представлен и частный бизнес.

Также сформирована уличная экспозиция, которая занимает площадь более 3 тыс. кв.м.

За один день можно увидеть всю промышленность Беларуси - от трактора до микросхемы.

В 2026 году представлен ряд новинок: это и экологичный транспорт, и беспилотные комплексы, и микроэлектроника, и медицинская техника, интерактивные решения, сельскохозяйственная и коммунальная техника.

На полях выставки организовали сессию "Единый контур: синергия робототехнических комплексов в промышленности ЕАЭС". Говорили о политике в рамках Союзного государства, в рамках ЕАЭС. Своим опытом делились представители частных и государственных предприятий, различных ассоциаций станкостроения, представители министерств и ведомств.

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