От третьего энергоблока БелАЭС до "Освея": Селиверстов рассказал о проектах России и Беларуси

Товарооборот между Беларусью и Россией продолжает расти, и одним из локомотивов этого процесса становятся Санкт-Петербург и Ленинградская область. Вместе с Москвой, Московской областью и Смоленском этот регион активно наращивает сотрудничество. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов в "Актуальном интервью" рассказал о глобальных проектах - от третьего блока АЭС до высокоскоростной железной дороги и самолета "Освей", а также о том, где еще стоит приложить усилия в импортозамещении.

По словам эксперта, сотрудничество выходит далеко за рамки простых поставок. На повестке - масштабные, знаковые проекты. "Это работа по строительству третьего блока атомной электростанции, планируемое строительство высокоскоростной железной дороги, проектирование самолета "Освей". Такие вещи ранее не реализовывались", - пояснил Посол.

Параллельно идет активное взаимодействие в торговле: поставки техники, пищевых продуктов, продукции легкой промышленности; также культурные мероприятия, научные проекты, медицинское взаимодействие и туризм.

Беларусь все чаще привлекается к крупным инфраструктурным проектам в России. Это позволяет не только заработать, но и получить новые компетенции. "Наши строители за компетенции любят и уважают в России. Строительство таких мегапроектов, как самая большая школа в России, самый большой детский сад в Воронеже, не обошлось без белорусских строителей. Масштабирование производства стройматериалов и использование нашей техники - это комплексная история", - отметил Юрий Селиверстов.

В сфере импортозамещения реализуется порядка 24 крупных проектов, но в этом направлении нет каких-либо видимых границ, в которые мы могли бы упереться. "Спектр взаимодействия очень велик. Микроэлектроника, станкостроение - те сферы, где мы сталкивались с экономическим шантажом других стран и не выполненными поставками. Здесь в первую очередь надо прилагать больше усилий. Но есть и много мелких проектов, которые не на слуху. Мир не стоит на месте, поэтому здесь непочатый край работы", - подчеркнул Посол.

Белорусско-российское сотрудничество охватывает практически все сферы - от атомной энергетики до строительства и микроэлектроники. Глобальные проекты дают новые компетенции, а импортозамещение укрепляет технологическую независимость. Главное не останавливаться на достигнутом, поскольку в условиях внешнего давления именно совместная работа позволяет обеим странам развиваться и противостоять вызовам.