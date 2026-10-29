От убытков к прибыли в 6 млн рублей: как Ляховичский льнозавод наладил безотходное производство

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Местный льнозавод в Ляховичах еще пять лет назад работал в убыток и искал пути выхода из сложившейся ситуации. Решили полностью перезагрузить работу с акцентом на экономическую эффективность. Ставку сделали опять же на безотходное производство. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".

"В 2022 году мы приобрели пресс для производства масла и получаем побочный продукт, так называемый жмых или шрот. Это дополнительные деньги для предприятия. На сегодняшний день рентабельность произведенной продукции составляет около 9-10 %, каждая копейка дорога. Для этого используются семена льна-долгунца. Жмых продаем хозяйствам, они используют его в комбикорма, а само льняное масло идет потребителям, которые используют его для пропитки дерева", - поделился директор Ляховичского льнозавода Дмитрий Скакун.

Вот и готовая модель экономического успеха: безотходное производство плюс безусловное исследование технологии на всех этапах, начиная с поля. Удобрения, технику - все подбирают сами.

"Взаимообмен льнопригодными площадями, которые происходят с предприятиями сельского хозяйства, показал еще одну эффективность. Допустим, любое сельское хозяйственное предприятие после льна с удовольствием эту территорию забирает, потому что тех вложенных удобрений и микроэлементов, которые вкладывает льнозавод, хватает еще на два года этому предприятию", - отметил председатель Барановичского межрайонного Комитета госконтроля Брестской области Олег Данилов.

Сегодня льнозавод работает с чистой прибылью, за 9 месяцев она составила 6 млн рублей. В штате 200 человек, работы хватает всем. Заготовлено 12 тыс. т тресты, этого достаточно на весь сезон. К слову, часть сырья уйдет на новую линию.

"В 2024 году благодаря программе "Один район - один проект" мы закупили китайское оборудование по производству котонизированного волокна. В том же году мы его смонтировали собственными силами. Это позволило найти рынки сбыта короткого волокна, имеющего самую минимальную цену на сегодняшний день. Путем глубокой переработки мы добиваемся его высокого качества, что дает возможность использовать данный продукт дальше уже в медицине, в дальнейшей переработке, в производстве тканей. Таким образом, была увеличена чистая прибыль нашего предприятия, рентабельность реализованной продукции, а также созданы новые рабочие места на нашем предприятии. Данное волокно поставляем на сегодняшний день на рынки Китая, Индии, Российской Федерации", - рассказал главный инженер Ляховичского льнозавода Антон Масловский.

Запуск новой линии координировал лично главный инженер. Антону Масловскому всего 30 лет, но своим главным достижением он считает даже не высокую должность, а свою семью. Тем не менее, коллектив - это тоже семья, а завод как второй дом. И погода в нем в надежных руках.

"Льняная отрасль - это прибыльное дело, тем более в нашей республике. Это, так сказать, золотая жила. Хоть лен является и тяжелой культурой при обработке, но если получить хороший урожай, то можно получить качественное волокно, которое на зарубежных рынках ценится на сегодняшний день и пользуется спросом", - подчеркнул Антон Масловский.

Успех в любом деле начинается с неравнодушных людей. Было бы желание работать качественно, тогда будет и технология, и дисциплина, а за ними и экономические успехи. Лен - это символ Беларуси, сильный бренд, за которым стоит ежедневный труд огромных коллективов во всех регионах страны.