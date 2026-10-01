От заброшенных хуторов до ферм: как возвращают жизнь бесхозным участкам и наводят порядок в АПК

Стародворцы, когда-то это была оживленная деревня, в каждом дворе было большое хозяйство и житейские хлопоты. Говорят, в соседнем селе некоторое время жила известная белорусская поэтесса Элоиза Пашкевич, известная под псевдонимом Тетка. Сегодня деревня Стародворцы превратилась в небольшой хутор, куда в основном приезжают летом дачники. Бесхозные дома решили снести, а в участки вдохнуть новую жизнь.

"Мы преследуем две цели, наводя порядок на земле. Во-первых, вовлечь наибольшее количество близлежащих земель к нашим сельхозугодиям. В центре хозяйства есть земли, которые мы можем вовлечь в гособорот. Вторая цель на этих землях - получить продукцию. Мы порядка 75 тыс. т зерна используем для кормовых целей, а выращиваем только 55. Соответственно 20 тыс. т надо докупать, и чтобы уменьшить эту финансовую нагрузку на закупку зерна, принимаются решения по добавлению земель", - поделился директор ОАО "Василишки" Антон Бурнос.

Если земля примыкает к полям, логично, что ее отдают местному сельхозпредприятию. Специалисты уже сами решают, использовать ее под пашню, сенокос или выпас скота. Главное, чтобы территория не зарастала кустами и имела ухоженный вид.

Наведение порядка на земле находится на жестком контроле Президента. Это и борьба с древесно-кустарниковой растительностью, и работа с пустующими домами на селе, и приведение в нормальный вид сельхозобъектов. Во время недавней рабочей поездки в Шкловский район Александр Лукашенко жестко раскритиковал местную власть за бесхозяйственность и низкую культуру земледелия. Глава государства требует элементарного: относиться к земле и ресурсам по-хозяйски, ведь от этого зависит благополучие каждого из нас.

Настоящим цифровым оком государства стал геопортал GIS. Он не оставляет шансов бесхозяйственности: любой заросший участок, самовольно передвинутый забор или заброшенный дом видны на электронных картах как на ладони. Это позволяет специалистам действовать точечно, возвращая сотни гектаров земли в активный хозяйственный оборот.

Так внимание контроллеров привлек один из участков Гродненского района. Вблизи деревни Пыра раньше был свиноводческий комплекс, в 2019 году его закрыли и снесли. Кирпичи, камни, листы шифера так и остались, участок вокруг начал зарастать травой. На данный момент строительный мусор уже свезли в одно место, траву скосили и даже установили табличку, которая информирует, что площадка используется для временного хранения стройматериалов. Главное, чтобы временное не превратилось в постоянное.

"Нами о данном нарушении был проинформирован Гродненский райисполком, а также Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Были приняты меры реагирования, и, как видим, сегодня уже здесь приступили к наведению порядка, проведен покос растительности, а также строительные отходы были собраны в организованные кучи, и дальше уже будет проведен их вывоз, либо переработка на этом месте", - рассказал замначальника отдела контроля государственной собственности и использования земель КГК Гродненской области Роман Качан.

Как театр начинается с вешалки, так хозяйство с мехдвора. В "Новобельское-АГРО" дальше ворот лучше не заходить. Навес, под которым хранится техника, поврежден. Протекает и крыша ремонтной мастерской.

Водоснабжения нет, его отключили из-за долгов, отопление - непозволительная роскошь. Механизаторы люди скромные: минутку погрелись в диспетчерской, а переодеться можно и в тракторе.

Аграрии - "люди земли", большую часть рабочего времени они проводят в поле, но и им нужны нормальные условия, тем более впереди зима. Это отлично понимают в хозяйстве "Малятичи-АГРО". Для работников есть не просто бытовое помещение, а дом механизатора. В нем находятся класс охраны труда, комната отдыха и помещение, где аграрии могут переодеться и перекусить.

"Дисциплина на рабочем месте, трудовая дисциплина, производственная дисциплина - это залог охраны труда. Если человек знает, что он будет делать и как он это делает, это дает избежать производственного травматизма. Также если человек спокойно, пришел, в комфорте переоделся, покушал в обед, то у него и к работе будет другой подход", - отметил главный инженер КСУП "Малятичи-АГРО" Владимир Ильенков.

На чистом и освещенном мехдворе легче контролировать расход топлива, наличие запчастей и исключить воровство или нецелевое использование ресурсов. Побеленные стены ферм и обкошенные обочины дорог - это не просто красота, это лицо экономики и залог успеха всего агропромышленного комплекса.

Анатолий Федорович в сельском хозяйстве больше 40 лет. Когда-то его родные Михедовичи были в передовиках, в хозяйстве трудилось более 100 работников. Сегодня за ферму отвечает всего три человека.

Комплекс постепенно приходит в негодность, нужен ремонт ворот и окон, протекают стены и крыша, внутрь попадают осадки. При этом в сараях находятся животные - около 300 телок. Это не просто "молодняк", а фундамент будущего молочного стада.

"Комитетом государственного контроля в Гомельской области в ходе контрольных мероприятий на МТФ "Михедовичи" выявлен практически полный ряд нарушений по содержанию скота. На данный момент здесь не отремонтированы оконные проемы, окна, кормовой стол, стойловое оборудование, отсутствует соль у некоторых животных, подстилка. Также прилегающая территория заросла сорной растительностью", - подчеркнул председатель Мозырского межрайонного Комитета государственного контроля Андрей Тужик.

Этот объект специалисты КГК взяли на особый контроль. К зиме здесь не должно не остаться ни одной буренки. Если на ферме плохо содержат дойных коров, это ударит по сегодняшней прибыли. Но если страдают телки, ферма теряет завтрашнюю прибыль, причем на годы вперед.

С размещением животных готовы помочь в соседнем комплексе МТК "Бабуничи". Здесь как раз есть свободные помещения. Особое внимание уделили самым маленьким: для телят возвели новый профилакторий. Молочно-товарный комплекс рассчитан на 600 голов, кормов хватает, текущий ремонт почти завершен.

На территории чисто, дорожки обкошены, техника стоит по линейке. Из таких мелочей и складывается дисциплина. Если же повсюду валяется металлолом, текут крыши, а техника стоит "где пришлось", можно с уверенностью сказать, что такой же хаос царит и на полях, и на фермах. Культура труда - это то, что остается даже когда уехала проверка и выключилась телевизионная камера. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".