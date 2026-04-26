3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
От запасов до прилавка: в каком качестве продают овощи в регионах, хватит ли их до нового урожая
В Беларуси во главе угла стоит прагматизм: люди должны быть уверены в завтрашнем дне и прежде всего в доступности самого необходимого.
В Беларуси не будет дефицита овощей в межсезонье. Витаминного запаса хватит до нового урожая. История с нехваткой картофеля, как в 2025 году, не повторится. Профильные ведомства сделали выводы.
В стране работает схема, при которой и покупатели сыты, и аграрии с продавцами не в обиде. Стабфонды переформатировали в госзаказ, а значит, производители плодоовощной продукции обязаны поставить тот объем, который необходим для населения.
Минск - это визитная карточка Беларуси, поэтому здесь всегда всего хватает. А что же в регионах?
В начале рабочей недели сотрудники одного из гомельских магазинов не спешат включаться в работу. Видимо, мысленно они находятся на выходных. Гнилые перцы, бананы и груши не то что за копейки (хотя за копейки их никто и не отдает), даром никому не нужны.
Начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Гомельской области Зинаида Турбал обратила внимание на состояние некоторых овощей и фруктов в магазине. Заведующая магазином разводит руками. Мол, не хватает рабочих рук, порой и самой приходится садиться на место кассира.
Мария Журавлева, заведующая магазином:
″Еще не успели все перебрать. Сейчас все сделаем, приведем в порядок. Мы работаем с местными поставщиками, продукция приезжает нормального качества″.
Мнение покупателей разделились. Одни говорили, что обычно все в порядке, качество овощей и фруктов конкретно в этом магазине радует. Другие, наоборот, указывали на грустный вид товара.
Пока проходила беседа с покупателями, всю некондицию убрали, т. е. чтобы навести порядок, потребовалось 10-15 минут.
В агрогородке Кадино Могилевского района несколько продуктовых магазинов, среди них и торговый объект Белкоопсоюза. Здесь не скрывают: приходится работать в жесткой конкуренции, поэтому покупателям стараются предлагать только свежую продукцию, тем более поставщики не подводят.
Марина Казначеева, продавец магазина:
″Перебоев никаких нет. Если чего-то нет у наших районных поставщиков, то есть у других. Вся Беларусь работает на нас и наших покупателей″.
Среди основных поставщиков фирма ″Кадино″, это ведущее хозяйство Могилевской области. В его хранилищах закладывается более 20 % овощей, необходимых региону. Склады понемногу освобождаются. К примеру, из 600 т выращенной на предприятии свеклы осталось лишь 50 т. Из 800 т лука могилевчане съели 650 т.
Денис Силкин, замдиректора ОАО ″Фирма ″Кадино″:
″У нас модернизировано хранилище, здесь установлен современный климат-контроль. Мы можем регулировать температурный режим, поддерживать его в оптимальной фазе, исходя из параметров каждой культуры″.
С 2025 года закладка плодоовощной продукции (картофеля, овощей, фруктов) в стабфонды переведена на систему государственного заказа. Производители заключают договоры на поставку с заготовителями (торговыми сетями, госорганизациями) для обеспечения наличия продукции в межсезонье.
Игорь Тимощенко, директор ОАО ″Фирма ″Кадино″:
″Проблемы, которые были для нас очень болезненными в прошлые годы, закрыты. В момент закладки мы уже понимали, кому будем отгружать продукцию, в каких объемах и по каким ценам. Это действительно нам облегчило работу в части поставок, хранения и закладки″.
Цены на плодоовощную продукцию регулируются государством. Установлены предельные максимальные отпускные и розничные цены, т. е. производители и продавцы не могут взвинтить стоимость, когда им вздумается.
″К примеру, капуста в торговой сети не должна превышать 1,62 руб. за один кг. То же самое, например, и с ценой на картофель, который поступает в рамках госзаказа. Она должна быть не больше, чем 1,07 руб.", - отметила начальник отдела КГК Могилевской области Наталья Гринцалева.
Правила едины для всех торговых объектов, а значит, вне зависимости от сезона у белорусов всегда на столе есть и будут свежие овощи по доступной цене.