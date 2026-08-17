От зерна до хлеба - как в Минской области жатва объединяет аграриев и хлеборобов

Краткий пересказ от ИИ

Аграрии Беларуси пользуются каждым погожим часом, чтобы успеть как можно скорее убрать каравай 2026. И пока механизаторы ставят личные рекорды намолота, их опыт перенимают молодежные экипажи. А на прилавках уже появляется хлеб разных видов из муки этого сезона.

От зернышка до румяной буханки

8 млн 215 тыс. т зерна с учетом рапса. Такой результат белорусских хлеборобов на 17 августа. А это уже почти по тонне зерна на каждого жителя нашей страны. Достойный результат, но темп сбавлять нельзя. Молотить пока сухо - от зари и до зари, чтобы убрать последние гектары золотой пшеницы с опережением плана. В таком режиме работают передовики Минского района из хозяйства "Гастелловское". С гектара здесь собирают свыше 100 центнеров - это лучший показатель в стране.

Александр Хрипач, замдиректора ОАО "Гастелловское":

"Сейчас уже заканчивается уборка озимых зерновых. Осталось два дня, уборка будет завершена в этом году".

На уборке профессионалы и молодые хлеборобы

Рекордная урожайность в хозяйстве - заслуга профессионалов. У механизатора Дениса Милешкевича эта уборочная уже 12-я по счету. Комбайнер в своем время продолжил семейную династию и пошел по стопам отца. Опыт дает стабильный результат по намолоту, из сезона в сезон - около 3 тыс. тонн. И сейчас самый ответственный момент - не упустить ни одного зерна, пока не пошли дожди.

Денис Милишкевич

Денис Милишкевич, механизатор ОАО "Гастелловское":

"Меня отец с детства катал на комбайнах. Вовремя подвозится вода (в поле - прим. ред.), контролируют, чтобы люди не оставались без еды, вовремя подвозится обед. Настрой более заряженный, чем в начале уборки. Все идет к завершению, хочется быстрее убрать".

Главный ресурс на полях борьбы за урожай - это люди. Опытные механизаторы, для которых уборка хлеба - это ремесло всей жизни, а еще женские экипажи, которые трудятся на ниве Слуцкого и Столбцовского районов. И, конечно, молодежные в помощь профессионалам. В центральном регионе их 29.

Евгений Халимончик и Любовь Невмержицкая

Этот степной корабль хозяйства "Крутогорье-Петковичи" - под управлением молодого тандема: Евгения Халимончика и Любови Невмержицкой. Жатва 2026 для них первая. Евгений держит ровный курс. Любовь в роли штурмана-помощника, еще и бережет технический уют комбайна, а также следит за минимизацией потерь.

Евгений Халимончик, механизатор ОАО "Крутогорье-Петковичи":

"У меня вся семья задействована на сельском хозяйстве. Дедушка мой был механизатором, мамин брат. Мама работала и весовщиком, и в хозяйстве комендантом в общежитии, а папа ветврачом. Т. е. шел целенаправленно и осознанно именно работать в АПК".

Евгений Халимончик и Любовь Невмержицкая

Любовь Невмержицкая, помощник механизатора ОАО "Крутогорье-Петковичи":

"Привычка детства. Всегда вместе каталась, постоянно с папой. Сейчас у меня второй сезон. 6 лет назад я работала тоже помощником. Потом все-таки душа к технике лежит, я вернулась обратно".

Для Ивана Огородникова эта жатва дебютная. Задача - держать марку. За один рейс его грузовик берет на борт 22 т зерна. Погода в плюсе - значит, выдает по 15 выездов за смену. Кстати, машина парню досталась легендарная. До него на ней ставил рекорды старший брат Вадим. Хлебный семейный подряд.

Иван Огородников

Иван Огородников, водитель ОАО "Крутогорье-Петковичи":

"Есть планка. Хочу побить рекорд брата, который перевез 5 тыс. т в прошлом году".

Началась подготовка к новому урожаю

Параллельно аграрии обрабатывают поля под новый урожай и уже начали сеять озимый рапс. Сев нужно закончить оперативно, до возможных заморозков в сентябрьские ночи, чтобы не нарушить технологию и сделать уверенный задел на 2027 год.

Сергей Ларионов, тракторист-машинист ОАО "Гастелловское":

"С утра обслуживаемся, стараемся пораньше выехать, попозже поработать, чтобы в сроки отсеяться".

Сергей Ларионов

Станислав Соколовский, директор ОАО "Гастелловское":

"У хозяйства хватает техники и хватает трудовых ресурсов, чтобы готовить почву и сеять озимый рапс. До 25 числа августа необходимо посеять, закончить сев озимого рапса".

Заполнение стабфондов плодоовощной продукцией

Еще один важный вид работ в хозяйствах страны - заполнение стабилизационных фондов необходимым набором овощей. Уже приступили к сбору картофеля, следующая фаза - уборка сахарной свеклы.

Хлеб из муки нового урожая

Пока на полях горячая пора уборочной, хлебозаводы Минской области уже начали выпекать хлеб из муки урожая 2026. Прежде чем из свежего сырья приготовят пышный хлеб, ингредиенту необходимо "вылежаться". А после мастера круглосуточно выпекают сотни видов изделий. Так, в ассортименте Молодечненского хлебозавода более 70 видов продукции хлеба. В месяц выпекают почти 800 т хлебобулочного товара.

Виктор Машуто

Виктор Машуто, директор филиала "Молодечненский хлебозавод" Борисовского комбината хлебопродуктов:

"В зависимости в каком процессе, какой выпекается хлеб, какое замешивается тесто, для какого хлеба. Соответственно по четырем линиям подается мука в тестомесильное отделение, где происходит замес теста".

От классического ржаного до современных фитнес-сортов - зерновых, с морковью и семенами льна. На промышленный масштаб к новому учебному году выходит выпуск продукции, которая станет основой для вкусных завтраков и перекусов. Можно говорить уверенно - хлебу на любой вкус из свежего урожая на столах быть.

Анна Королевич

Анна Королевич, заместитель гендиректора КУП "Минскхлебпром":

"В конце августа выйдет новинка из хлебобулочной продукции. Это будет хлеб зерновой. Сегодня мы находимся на старте продаж булочки для гамбургеров, для бургеров. Т. е. это все то, что любит наша молодежь, те тенденции, которые они нам задают. В ближайшие дни в фирменных магазинах вы сможете ознакомиться с этой продукцией, изготавливать новые вкусные завтраки для своих детей".

К слову, хлебная продукция под брендом "сделано в Беларуси" завоевала признание далеко за пределами страны. Все благодаря внедрению современных технологий шоковой заморозки. Это позволяет оценить вкус белорусской выпечки потребителям за тысячи километров от Беларуси.