От зерна до прилавка: в Беларуси гарантирует хлебную безопасность в любых условиях

От поля до прилавка: как Беларусь обеспечивает себя хлебом в любых условиях

Благодаря слаженной работе специалистов Беларусь сегодня полностью обеспечивает себя собственной хлебобулочной продукцией.

Хлебный прилавок - привычная часть любого магазина. Покупатели ежедневно выбирают десятки видов продукции, зачастую не задумываясь, какой путь проходит зерно, прежде чем превратиться в свежую буханку. Между тем за этой доступностью стоит целая система - от научных разработок и сельского хозяйства до современных производств.

Новые сорта пшеницы - основа качественного хлеба

Один из гарантов продовольственной безопасности Беларуси - развитая селекционная школа. Белорусские ученые создают сорта пшеницы, которые сочетают высокую урожайность, устойчивость к неблагоприятным условиям и необходимые хлебопекарные качества. По словам специалистов, отдельные разработки уже не уступают зарубежным аналогам и полностью соответствуют потребностям производителей.

Дмитрий Лужинский, заместитель гендиректора НПЦ по земледелию НАН Беларуси: "Есть у нас целая группа сортов озимой пшеницы последней генерации, таких как "рея", "грея". Они обеспечивают муку по качеству, ничем не уступающую зерну, например, выращенному на Кубани. Эти два сорта в условиях Беларуси позволяют получать до 10 тонн с гектара прекрасного зерна. Что касается яровой пшеницы, то практически все ее сорта являются хлебопекарными. Лучшие из них "красавица", "карта", "гайна". Это генерация новых сортов, которые обеспечивают урожайность до 80-90 ц/га. И все зерно прекрасного качества для хлебопечения".

Получить большой урожай - лишь половина дела. Не менее важно переработать сырье и обеспечить бесперебойную работу предприятий. Сегодня именно на это направлены модернизация производств и внедрение новых технологий.

Ирина Баранцевич, замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "В настоящее время по поручению правительства разработан комплекс мер по повышению эффективности хлебопекарной отрасли до 2030 года и план график модернизации также до 2030 года. Данными документами предусмотрены мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции, контроля его качества, разработки также новых видов изделий. Особое внимание уделено кадровому обеспечению, техническому перевооружению, приобретению оборудования и необходимых транспортных средств".

В стране выпускается более 2 тыс. наименований хлебобулочных изделий

Белорусские хлебопекарни выпускают более 2 тыс. наименований изделий. Только за прошлый год ассортимент пополнили 370 новинок. Один из флагманов отрасли – "Минскхлебпром". Здесь круглосуточно производят сотни видов хлебобулочной продукции для всей страны. Качество контролируют на каждом этапе - от подготовки полуфабрикатов до упаковки.

Анна Королевич, заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам КУП "Минскхлебпром": "КУП "Минскхлебпром" - это современное предприятие, которое работает непрерывно и полностью на отечественном сырье. На сегодняшний день мы выпускаем более 600 наименований продукции. Наше предприятие гордится тем, что наши хлеба производятся по длительной многостадийной технологии, благодаря чему они обладают богатыми вкусовыми качествами и долго сохраняют свою свежесть".

Наш хлеб поставляется в 10 стран мира

К слову, наш хлеб давно перестал быть исключительно внутренним продуктом. Сегодня его поставляют более чем в 10 стран мира, а экспортные показатели продолжают расти. Только за прошлый год объемы поставок увеличились более чем на 20 % в натуральном и на 38 % в денежном выражении. А значит, белорусский каравай и сегодня остается символом качества, традиций и продовольственной безопасности страны.