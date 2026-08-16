От зернышка до каравая: труд сотен рук кормит страну и идет на экспорт

Краткий пересказ от ИИ

В Белаурси выстроен уникальный маршрут своего рода "аграрной навигации". Это высокотехнологичный путь, где важен каждый метр: от золотого поля до шумного зернотока, от строгих лабораторий до раскаленных печей хлебозаводов. От слаженной работы каждого специалиста зависят и миллионные показатели экспорта, и свежий каравай в ближайшем магазине.

Как на дрожжах. Эстетичные завтраки, кафе и та самая хрустящая выпечка - все это создается прямо сейчас на белорусских полях. Зерно полей проходит через тонны умных машин, чтобы превратиться в идеальную муку. С уже убранных площадей переезжают комбайны. Оперативный марш-бросок - и новая локация.

В хозяйстве в эти дни уборка урожая идет на скорости, сродни гоночной. Это своеобразный пит-стоп - техническая пауза. Перецепка жатки происходит быстро благодаря слаженной работе экипажа. На золотой ниве аграриям помогают люди разных профессий.

На время отпуска вальщик леса Александр Казак стал помощником комбайнера. На вопрос о том, как идет работа он на ходу бросил: "Все отлично. Надо рабоать". И забрался на комбайн.

Страда - это гонка, где главный соперник - время и погода. Каждая минута простоя - потерянный урожай; минимум пауз, максимум эффективности. Это понимают даже те, для кого это первая уборочная кампания в качестве комбайнера.

"Надо качественно убирать, чтобы не было потерь, и технику безопасности соблюдать", - сказал комбайнер ОАО "Нестановичи-АГРО" Юрий Кибалко. Часть урожая пойдет в счет выполнения госзаказа, еще часть - на нужды хозяйства.

Шака Кейта, главный зоотехник ОАО "Нестановичи-АГРО":

"Чем больше, тем лучше. Надо, чтобы животным хватило зерна, как правило, хватает, слава богу. Самое главное - вал, чтобы хватило буренкам, моим коровам. От урожая до урожая надо 3500 тонн зерна для приготовления комбикормов".

От хода уборочной напрямую зависит и успех молочно-товарного комплекса. Урожай удался, отмечает зоотехник агропредприятия, где его называют просто Федоровичем. Больше 30 лет назад Шака Кейта приехал из Мали на учебу в сельскохозяйственную академию в Горках. Так и остался в Беларуси. Добавляет: "Что может быть прекраснее налитых золотом полей? Каждая соломинка держит на себе не просто зерно, а колоссальный труд сотен людей, тепло их рук и любовь к земле".

Шака Кейта, главный зоотехник ОАО "Нестановичи-АГРО":

"Родной. Я это почувствовал, когда поехал домой в 2014 году. Побыл дома, может, неделю. И стало казаться, что надо ехать назад, домой. Так что, где бы ни находился, возвращаюсь домой, в Беларусь".

Собранный урожай везут на зерноток. Здесь ведут строгий весовой контроль, определяют влажность зерна. Урожай отправляется на мощные сушильные комплексы, чтобы его довести до идеальных параметров хранения.

Леонид Ковалев, главный агроном ОАО "Нестановичи-АГРО":

"1000 гектаров рапса убрано полностью. Получен вал зерна 3694 тонны, урожайность составила 36,9 центнера, и убрано уже процентов 60 зерновых".

Зернотоки - это лишь первый пункт на карте большого маршрута. Изучить путь зерна от поля до стола, а заодно и помочь аграриям решили учащиеся белорусских вузов. В составе студенческих отрядов они сегодня трудятся как в полях, так и на Минском комбинате хлебопродуктов.

Александра Корнеева, студентка БГТУ, участница республиканского трудового проекта "Хлебороб-2026":

"Приходит зерно разное, разной влажности, разный вес, и из него изготавливается различная мука. Я была удивлена впервые, ознакомившись с этим".

На комбинате хлебопродуктов принимают урожай на хранение, наполняя закрома золотом нового сезона. Зерно везут сюда из 45 районов, и в день лаборатория принимает до 200 машин. Каждая партия проходит строгий экзамен на качество. Специалисты проверяют абсолютно все: от влажности до уровня клейковины.

Мария Гапеева, начальник производственно-технологической лаборатории Минского комбината хлебопродуктов:

"Если сравнивать качество этого года и 2025-го, то лучше год сложился, зерно более выполненное, оно более тяжелое. Основные показатели качества для пшеницы - это, конечно, содержание клейковины и ее качество. Это такой белок, который впоследствии определяет качество муки, каким в итоге у нас будет хлеб. По ржаной муке тоже надо отметить, что рожь более выполненная".

Прежде чем стать пышным караваем, каждое зернышко проделывает на комбинате путь в 5 км сквозь лабиринты очистки и помола. Производство работает на полную мощность, перерабатывая до 800 тонн зерна в сутки. В портфеле предприятия более 100 наименований продукции: от классической ржаной и пшеничной муки, круп и отрубей до фигурных макарон. А готовые мучные смеси давно стали секретом идеальной выпечки для хозяек не только в Беларуси, но и за рубежом.

Ольга Автушенко, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Минского комбината хлебопродуктов:

"В основном мы отгружаем продукцию в страны СНГ. Основной наш клиент - это Российская Федерация, 95 % объема идет туда. Также мы отгружаем в Азербайджан, Армению, Грузию. 2026 год очень хороший по экспорту. Показатели выросли на 300 % по сравнению с 2025 годом".

Мешки с мукой нового урожая берут курс на хлебозаводы. Правда, в печь они попадут не сразу - ингредиенту необходимо "вылежаться", чтобы будущий хлеб получился пышным и воздушным. Сегодня пекари предлагают более 2 тыс. наименований продукции, и только за прошлый год на прилавках появилось 370 новинок. Например, на этой минской площадке выпускают изделия от классического ржаного до современных фитнес-хлебов с морковью и семенами льна.

Анна Королевич, заместитель гендиректора КУП "Минскхлебпром":

"Сегодня мы выпускаем более 180 тонн хлебобулочных изделий ежедневно. На одни сутки нам требуется более 100 тонн муки". Из печи продукцию везут на заморозку. Такая технология позволяет поставлять продукт за тысячи километров. География экспорта превышает десять стран. Отечественный хлеб давно покорил сердца зарубежных гостей, которые то и дело с любовью везут из Беларуси ароматный каравай в качестве гастрономического сувенира.

Ирина Баранцевич, замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"За прошлый год увеличился объем производства на экспорт более чем на 20 % в натуральном выражении и на 38 % в денежном. В 2026 году эта тенденция продолжается. Поставляем мы продукцию более чем в 10 стран мира. Это, конечно, все страны СНГ, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. Также в Грузию, поставляется в Германию, в Израиль, в Турцию".

"Это огромный, колоссальный труд каждого человека и не только пекаря. Здесь включено в работу огромное количество людей. Это и заквасчики, и тестоводы, и те люди, которые подают муку на производство, те люди, которые упаковывают хлеб", - перечислила начальник лаборатории производственной площадки Минского хлебозавода № 2 Анна Савчук.

Пекари круглосуточно выпускают сотни видов изделий, чтобы каждый покупатель мог найти на прилавке свой любимый вкус.

Готовую продукцию в фирменную торговую сеть бережно принимает участница студенческого отряда. Девушка признается: для нее огромная гордость - стать частью этой команды и подхватить эстафету такого важного хлебного пути. "Огромный путь, и здесь он ощущается больше всего в магазинах, когда ты раскладываешь этот свежий хлеб, его покупают люди, его разбирают так быстро, что приходится подкладывать все больше и больше", - рассказала студентка БГЭУ, участница республиканского трудового проекта "Хлебороб-2026" Александра Жбанкова.

После работы Федорович тоже заезжает в магазин. В его корзине гречка, ароматный хлеб, а еще мука и молоко для любимых блинчиков.

Шака Кейта, главный зоотехник ОАО "Нестановичи-АГРО":

"И тоненькие, и пышные блины люблю. Мы обычно пышные делаем, а тоненькие - это я только здесь видел. Мне понравилось".

Путь зерна от поля до стола - сложный, высокотехнологичный и непрерывный цикл. За каждым кусочком хлеба стоит огромный труд сотен людей: аграриев, инженеров, технологов, пекарей, логистов и продавцов. Они обеспечивают продовольственную безопасность страны и создают продукт, который объединяет в себе силы природы, традиции и современные технологии. Они работают в едином ритме, чтобы у каждого белоруса был хлеб на столе.