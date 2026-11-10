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От ЖКХ до транспорта: какие сферы сотрудничества выделили на Форуме регионов Беларуси и Кыргызстана

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Беларусь и Кыргызстан намерены взять планку по объему товарооборота в 0,5 млрд долларов. Для этого стороны четко прописали план на пять лет, и особая роль здесь у белорусских регионов. И вот начался новый этап сотрудничества: 10 ноября Минск принимал I Форум регионов.

Делегации гостей из Кыргызстана путешествовали по Беларуси, знакомились с потенциалом каждой области в самых разных сферах. Несмотря на то, что страны сотрудничают уже давно, гости признавались: многое увидели впервые. Для этого и нужны такие форумы, а все договоренности финализировали на пленарном заседании.

Насколько эффективен такой формат, лишний раз говорить не нужно. Форумы с российскими регионами отмечаются ежегодными рекордами по контрактам. Все плюсы подобного взаимодействия распробовал и Узбекистан. Теперь такая площадка объединила регионы Беларуси и Кыргызстана.

Тилек Текебаев, полномочный представитель президента Кыргызстана в Джалал-Абадской области:

"Есть же такая пословица: "Чем 100 раз слышать, лучше один раз увидеть". Вот мне вчера так удалось посетить. Сегодня подписали меморандум с Брестской областью. Надеюсь, что у нас тоже конкретные связи еще будут".

Тилек Текебаев, полномочный представитель Президента Кыргызстана в Джалал-Абадской области

В Беларуси - 6 областей и столица - Минск. В Кыргызстане - 7 регионов и два города республиканского значения - Бишкек и Ош. Несмотря на различия в административном делении, в целом подходы здесь общие, язык общения тоже один, а значит, лишних барьеров для сотрудничества нет.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"У нас уже увеличился в 1,5 раза экспорт наших молочных, мясных продуктов и продуктов деревообработки за последний год. Пока цифра еще смешная - до 15 млн долларов, это очень-очень мало. Мы, конечно же, будем увеличивать".

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома

Но только торговлей стороны не ограничиваются, Беларусь и Кыргызстан работают над запуском совместных проектов. Например, белорусские специалисты теперь занимаются в Бишкеке переработкой коммунальных отходов. Вообще, в сфере ЖКХ нашлось особое место в плане взаимодействия двух столиц на ближайшие годы.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Предусмотрены конкретные мероприятия, исполнители и сроки до 2028 года - это развитие экспортного потенциала, обмен каталогами, совместные мероприятия, знакомство с производствами. Но это не только торгово-экономическое сотрудничество, это и сфера ЖКХ, есть различные темы, что касается цифровизации, жилищно-коммунального хозяйства, управления транспортом, светофорным движением. Там действительно большой объемный план, который затрагивает различные сферы".

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома

Своих партнеров благодаря форуму нашли практически все регионы. Конкретные проекты зафиксировали в официальных документах. Например, Витебская область будет плотно работать с Иссык-Кульской, а Гомель и Ош отныне - побратимы.

"Наше сотрудничество будет в сфере образования, медицины, культуры и, конечно, экономики. Думаю, что у нас много общего. Впредь я уверена, что между городами будет тесное плодотворное сотрудничество во всех направлениях развития", - отметила заместитель мэра города Ош Масуда Айдарбекова.

заместитель мэра города Ош Масуда Айдарбекова

Все проекты на уровне регионов сводит в единый план межправительственная комиссия. Здесь говорили о том, что за пятилетку товарооборот вырос более чем в 4 раза, но это точно не предел. До планки в 0,5 млрд в валюте нужно еще хорошо поработать.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Необходимо определить отрасли, в которых возможно создание наших новых совместных производств, локализация отдельных видов продукции, взаимная передача технологий и организация сервисного сопровождения. Готовы рассматривать поставки оборудования и техники, участие в модернизации производственных объектов, подготовку кадров и совместное освоение новых рынков".

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси

Эрлист Акунбеков, заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана:

"В качестве примера успешного взаимодействия хотел бы отметить долголетнее сотрудничество ОсОО "Автомаш-Радиатор" с белорусскими партнерами. Радиаторная продукция поставляется на предприятия машиностроительного комплекса, включая МАЗ и БЕЛАЗ. Еще один практический пример - это реализуемые в Бишкеке совместные предприятия по производству масляных трансформаторов. Предприятие использует техническую документацию, сборочные комплекты, узлы и комплектующие белорусского производства".

Эрлист Акунбеков, заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана

Еще одна актуальная тема - как чаще и проще ездить друг к другу в гости и по делам. Прямого авиарейса между странами еще нет, но Минск и Бишкек обещают начать работать над вопросом уже в ближайшее время.

Разделы:

ЭкономикаРегионы

Теги:

Форум регионовБеларусь-Кыргызстан

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