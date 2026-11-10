От ЖКХ до транспорта: какие сферы сотрудничества выделили на Форуме регионов Беларуси и Кыргызстана

Беларусь и Кыргызстан намерены взять планку по объему товарооборота в 0,5 млрд долларов. Для этого стороны четко прописали план на пять лет, и особая роль здесь у белорусских регионов. И вот начался новый этап сотрудничества: 10 ноября Минск принимал I Форум регионов.

Делегации гостей из Кыргызстана путешествовали по Беларуси, знакомились с потенциалом каждой области в самых разных сферах. Несмотря на то, что страны сотрудничают уже давно, гости признавались: многое увидели впервые. Для этого и нужны такие форумы, а все договоренности финализировали на пленарном заседании.

Насколько эффективен такой формат, лишний раз говорить не нужно. Форумы с российскими регионами отмечаются ежегодными рекордами по контрактам. Все плюсы подобного взаимодействия распробовал и Узбекистан. Теперь такая площадка объединила регионы Беларуси и Кыргызстана.

Тилек Текебаев, полномочный представитель президента Кыргызстана в Джалал-Абадской области:

"Есть же такая пословица: "Чем 100 раз слышать, лучше один раз увидеть". Вот мне вчера так удалось посетить. Сегодня подписали меморандум с Брестской областью. Надеюсь, что у нас тоже конкретные связи еще будут".

В Беларуси - 6 областей и столица - Минск. В Кыргызстане - 7 регионов и два города республиканского значения - Бишкек и Ош. Несмотря на различия в административном делении, в целом подходы здесь общие, язык общения тоже один, а значит, лишних барьеров для сотрудничества нет.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"У нас уже увеличился в 1,5 раза экспорт наших молочных, мясных продуктов и продуктов деревообработки за последний год. Пока цифра еще смешная - до 15 млн долларов, это очень-очень мало. Мы, конечно же, будем увеличивать".

Но только торговлей стороны не ограничиваются, Беларусь и Кыргызстан работают над запуском совместных проектов. Например, белорусские специалисты теперь занимаются в Бишкеке переработкой коммунальных отходов. Вообще, в сфере ЖКХ нашлось особое место в плане взаимодействия двух столиц на ближайшие годы.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Предусмотрены конкретные мероприятия, исполнители и сроки до 2028 года - это развитие экспортного потенциала, обмен каталогами, совместные мероприятия, знакомство с производствами. Но это не только торгово-экономическое сотрудничество, это и сфера ЖКХ, есть различные темы, что касается цифровизации, жилищно-коммунального хозяйства, управления транспортом, светофорным движением. Там действительно большой объемный план, который затрагивает различные сферы".

Своих партнеров благодаря форуму нашли практически все регионы. Конкретные проекты зафиксировали в официальных документах. Например, Витебская область будет плотно работать с Иссык-Кульской, а Гомель и Ош отныне - побратимы.

"Наше сотрудничество будет в сфере образования, медицины, культуры и, конечно, экономики. Думаю, что у нас много общего. Впредь я уверена, что между городами будет тесное плодотворное сотрудничество во всех направлениях развития", - отметила заместитель мэра города Ош Масуда Айдарбекова.

Все проекты на уровне регионов сводит в единый план межправительственная комиссия. Здесь говорили о том, что за пятилетку товарооборот вырос более чем в 4 раза, но это точно не предел. До планки в 0,5 млрд в валюте нужно еще хорошо поработать.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Необходимо определить отрасли, в которых возможно создание наших новых совместных производств, локализация отдельных видов продукции, взаимная передача технологий и организация сервисного сопровождения. Готовы рассматривать поставки оборудования и техники, участие в модернизации производственных объектов, подготовку кадров и совместное освоение новых рынков".

Эрлист Акунбеков, заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана:

"В качестве примера успешного взаимодействия хотел бы отметить долголетнее сотрудничество ОсОО "Автомаш-Радиатор" с белорусскими партнерами. Радиаторная продукция поставляется на предприятия машиностроительного комплекса, включая МАЗ и БЕЛАЗ. Еще один практический пример - это реализуемые в Бишкеке совместные предприятия по производству масляных трансформаторов. Предприятие использует техническую документацию, сборочные комплекты, узлы и комплектующие белорусского производства".

Еще одна актуальная тема - как чаще и проще ездить друг к другу в гости и по делам. Прямого авиарейса между странами еще нет, но Минск и Бишкек обещают начать работать над вопросом уже в ближайшее время.