От АПК до биотехнологий - темы встречи Президента с губернатором Витебской области

От АПК до вакцины. Вот такой всесторонний разговор получился о положении дел в Витебской области. У Президента сегодня с докладом был глава региона Александр Субботин.

На первом плане ход уборочной кампании в самой северной части страны. Там убрано 90 % зернового клина. Средняя урожайность по региону более 31 центнера с гектара. В кабинет к Первому губернатор пришел не с пустыми руками, с традиционным караваем. Это значит, область уже сделала миллион тонн зерна. Для Витебской - это редкость.

Президент поздравил витебчан с хорошим урожаем

"Я хочу витебчан поздравить с этим достижением. Я так понимаю, что больше миллиона будет, потому что хоть немного, но еще есть что убирать", - отметил глава государства.

"10%", - уточнил Александр Субботин.

"10% - это (если расчет производить из прожитого), то это 100 тыс. как минимум. Если миллион сто, то это уже хороший результат", - заявил Президент.

При этом Александр Лукашенко предупредил руководство Витебской области и других регионов: "Мы, как в народе говорят, зациклились на этих зерновых, одиннадцати миллионах. Мы можем и больше получить в этом году. Но вопрос стоит: надо ли? Потому что добирать до 11 и больше 11 мы можем за счет кукурузы сейчас. Но это опасная тенденция. У нас достаточно зерна: и рапсового, и зерновых колосовых, и кукурузного, и прочего - гречиха, просо. У нас этого достаточно сейчас для того, чтобы людей обеспечить, скотину накормить и еще небольшой резерв иметь".

По словам главы государства, если сейчас всю кукурузу убрать на зерно, то у половины хозяйств, кроме этого зерна, нечем будет кормить скот. "Поэтому сегодня кукурузу надо начинать убирать даже в Витебской области, особенно "подгоревшие" участки, на силос, - обратил внимание Президент. - На месте, я думаю, председатели райисполкомов и руководители хозяйств должны разобраться. А ваш - контроль, чтобы мы не перегибали: вот миллион зерна получили - надо полтора. Нет, надо столько, сколько надо".

Помимо аграрной победы, радует и спортивный успех - накануне хоккейная команда Витебской области впервые за всю историю выиграла Кубок Салея, опередив гомельчан в упорной борьбе.

Не менее ударно трудились на аграрной ниве. Однако хороший результат по урожаю - не повод расслабляться. Впереди заготовка кормов и озимый сев. В целом, этот год выдался неплохим для сельского хозяйства: по оценкам - выше среднего. Чтобы поднять уровень АПК, в области созданы интеграционные структуры. Внимание Президента к их работе самое пристальное.

Эффект уже чувствуется, но результаты могли бы быть еще лучше. С повестки вопрос дальнейшего развития интеграционных структур не снимают.

Шла речь и о биотехнологиях: замахнулись на создание своей вакцины против коронавируса. Так что развитие БелВитунифарма (как одной из основных площадок по работе над препаратом) тоже часть доклада Субботина.

Доклиническое испытание белорусской вакцины от COVID-19 начнут с 1 декабря

"Формируется производственный участок. 1 декабря планируем начать уже доклиническое испытание полученной вакцины. Вакцина будет не векторная. Она будет создана по классической технологии, поэтому будет более легкой для восприятия организмом", - рассказал Александр Субботин.

На предприятии "БелВитунифарм" уже строится новый завод для производства этой вакцины по полному циклу, добавил председатель Витебского облисполкома. "Завод является универсальным, на нем можно производить не только антиковидные вакцины в последующем, а любую другую, в зависимости от того, какую технологию мы разработаем и на базе какого вируса будем проводить исследование и делать новые разработки", - добавил он.

Губернатор считает, что Витебской области по силам стать своеобразным биотехнологическим кластером: есть и научные кадры, и производственная база. В целом задачи перед регионом стоят напряженные, но все по силам, если работать с полной отдачей!



