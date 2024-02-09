От энергетики до промышленности - на международном бизнес-форуме "Беларусь - Башкортостан" представлены различные сферы

Свыше 400 представителей деловых кругов с белорусской стороны принимают участие в международном бизнес-форуме "Беларусь - Башкортостан". Сегодня он стартовал в Минске. Его открыли премьер-министр нашей страны и глава Республики Башкорстостан. Сферы представлены различные: от энергетики и сельского хозяйства до промышленности и стройотрасли. Запланированы и переговоры делового сообщества в формате B2B.